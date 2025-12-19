Khối Kinh doanh PV GAS sẵn sàng tăng tốc trong năm 2026

Trong tháng 11 và 12, các đơn vị thành viên thuộc Khối Kinh doanh của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đồng loạt tổ chức Hội nghị Người lao động 2025.

Hội nghị Người lao động năm 2025 nhằm tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá công tác chăm lo người lao động và thống nhất nhiệm vụ năm 2026.

PV GAS LNG khẳng định vai trò chủ lực trong bảo đảm LNG cho thị trường

Năm 2025, thị trường LNG quốc tế biến động mạnh, song Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) vẫn duy trì chủ động thu xếp nguồn, nâng cao năng lực thương mại và hoàn thành 6 chuyến nhập LNG với sản lượng 445 triệu Sm3, dự kiến cả năm đạt 7 chuyến, 530 triệu Sm3. Kết quả này thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của chi nhánh trong đảm bảo nguồn nhiên liệu khi khí nội địa suy giảm.

Cùng với hoạt động nhập khẩu, PV GAS LNG đã thực hiện các chuyến kinh doanh LNG quốc tế, mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường khu vực - phù hợp định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty.

Hội nghị Người lao động PV GAS LNG thành công tốt đẹp.

Chi nhánh cũng hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng cho việc thu xếp LNG định hạn phục vụ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, đồng thời đảm bảo nguồn spot cho giai đoạn chạy thử, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng LNG dài hạn và hỗ trợ tiến trình đưa điện khí LNG trở thành nguồn cung ổn định của hệ thống điện.

Hội nghị thống nhất định hướng 2026, tập trung hoàn tất đàm phán mua LNG định hạn, tối ưu hiệu quả thu xếp nguồn, nâng cao năng lực quản trị - chi phí và tiếp tục đào tạo nhân sự. Hội nghị cũng bầu đại diện tham dự Hội nghị Người lao động PV GAS.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo PV GAS biểu dương nỗ lực của tập thể PV GAS LNG, đồng thời yêu cầu chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, chuyên nghiệp và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực LNG - ngành đang giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với kết quả đạt được trong năm 2025, PV GAS LNG bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và quyết tâm, tiếp tục mở rộng hoạt động thương mại và khẳng định vai trò nòng cốt trong chiến lược LNG của PV GAS.

PV GAS LPG nêu cao quyết tâm, củng cố nội lực cho giai đoạn tăng tốc 2026

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2025, thị trường LPG tiếp tục biến động và cạnh tranh gay gắt, song với sự chỉ đạo sát sao của tổng công ty và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ vững chuỗi cung ứng, củng cố hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả thị trường.

Ban lãnh đạo PV GAS và PV GAS LPG chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo PV GAS ghi nhận nỗ lực của PV GAS LPG, đánh giá công ty tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái LPG của PV GAS. Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ nhấn mạnh yêu cầu công ty phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, hướng tới các bước tiến mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Hội nghị cũng diễn ra phiên đối thoại giữa người lao động và ban lãnh đạo, tập trung vào các vấn đề an toàn lao động, điều kiện làm việc, phúc lợi và đào tạo. Các ý kiến đều được tiếp thu, phản hồi minh bạch, thể hiện cam kết của công ty trong việc cải thiện đời sống người lao động.

Bước sang năm 2026, PV GAS LPG đặt mục tiêu tăng tốc và phát triển bền vững, trọng tâm vào mở rộng thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao quản trị rủi ro, phát triển nhân lực và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống PV GAS.

Hội nghị khép lại trong không khí thống nhất và quyết tâm, khẳng định định hướng tiếp tục xây dựng PV GAS LPG trở thành đơn vị kinh doanh LPG chủ lực của PV GAS, hoạt động hiệu quả, uy tín và bền vững.

PV GAS CNG thúc đẩy tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường khí nén

Tại hội nghị, CTCP CNG Việt Nam (PV GAS CNG) trình bày báo cáo tổng kết năm 2025, tình hình thực hiện các chế độ chính sách, Thỏa ước lao động tập thể, công tác an toàn - phúc lợi, sử dụng quỹ khen thưởng và kế hoạch năm 2026.

Giám đốc Công ty Vũ Văn Thực nêu rõ kết quả sản xuất kinh doanh và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời trực tiếp giải đáp các kiến nghị của người lao động trên tinh thần công khai, minh bạch.

Lãnh đạo tổng công ty cùng tập thể cán bộ PV GAS CNG tại hội nghị.

Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ ghi nhận nỗ lực của công ty, đồng thời đề nghị PV GAS CNG tiếp tục chủ động thích ứng, nâng cao quản trị và tập trung phát triển thị trường, tối ưu nguồn lực, cải thiện hiệu quả hoạt động và thu nhập người lao động, đáp ứng mục tiêu "năm phát triển thị trường" của PV GAS trong năm 2026.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100%, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm: điều chỉnh chiến lược phù hợp định hướng PV GAS đến 2030, đẩy mạnh phát triển thị trường CNG-LNG-LPG, mở rộng hệ thống trạm cấp, nâng cao hiệu quả vốn, kiểm soát chi phí và tiếp tục kiện toàn tổ chức sau tinh gọn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng Hải khẳng định PV GAS CNG sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ 2026, góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định và bền vững.

PV GAS D hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh biến động

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo PV GAS gồm các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Công đoàn tổng công ty, cùng Ban lãnh đạo CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) và 170 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Hội nghị Người lao động của PV GAS D.

Trong bối cảnh kinh tế - thị trường năng lượng năm 2025 nhiều biến động, PV GAS D đã nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu quản trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết năm 2025; kế hoạch năm 2026; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách và quỹ khen thưởng - phúc lợi; cùng kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ ghi nhận đóng góp của PV GAS D và định hướng một số nguyên tắc để công ty giữ vững vị thế và mở rộng quy mô. Ban lãnh đạo PV GAS D cam kết tiếp thu chỉ đạo và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng nghe tham luận về các chính sách mới dành cho người lao động và phát động phong trào thi đua trong toàn công ty giai đoạn tới.

Bước vào năm 2026 với nhiều thách thức, PV GAS D tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo - người lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch và phát triển công ty ổn định, bền vững.

Chính sự chuyên nghiệp, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo PV GAS, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã giúp Khối Kinh doanh PV GAS trở thành lực lượng tiên phong mở rộng thị trường, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của tổng công ty.

Khối Kinh doanh bước vào năm 2026 với khí thế và quyết tâm cao độ, cam kết hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiếp tục khẳng định vị thế nòng cốt trong chiến lược phát triển của PV GAS trong thời gian tới.