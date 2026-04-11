Khởi động 'siêu' dự án LNG Cà Ná 57.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký kết hợp đồng triển khai dự án LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng - dự án điện khí đầu tiên trúng thầu quốc tế theo Quy hoạch điện VIII.

Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. Ảnh: CĐT.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với liên danh Trung Nam - Sideros River ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná.

Đáng chú ý, đây dự án điện khí LNG đầu tiên được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu quốc tế theo Quy hoạch điện VIII, nhằm bổ sung nguồn cung và hạ tầng năng lượng, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.

Theo quy hoạch, dự án gồm một nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG, công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Đi kèm là hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất 1-1,2 triệu tấn/năm; một bồn chứa dung tích 220.000 m3; bến cảng nhập LNG; đê chắn sóng phía đông dài 2.400 m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước của dự án khoảng 140 ha, trong đó phần đất chiếm hơn 28 ha và mặt nước 112 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.385 tỷ đồng . Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đánh giá đây là dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - năng lượng.

Liên danh Trung Nam - Sideros River ký kết với UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CĐT.

Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư sớm huy động nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ; hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Đồng thời, dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, an toàn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp, theo dõi tiến độ, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, cũng như thực hiện các thủ tục về đất đai, ưu đãi đầu tư và giải ngân vốn theo quy định.

Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng cho dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 (Cảng biển tổng hợp Cà Ná) cũng được ký kết giữa chủ đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với hạn mức huy động tối đa 3.000 tỷ đồng , cam kết giải ngân trước ngày 30/6/2027.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná được định hướng là cảng nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 300.000 đến 500.000 tấn. Dự án đồng thời hướng tới phát triển hệ thống logistics kết nối đa phương thức (đường bộ, cao tốc, đường sắt) và hình thành trung tâm trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu, đặc biệt cho các lĩnh vực năng lượng như điện gió, điện gió ngoài khơi và hàng hóa siêu trường, siêu trọng.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trungnam cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp nội địa trong các dự án trọng điểm của khu vực và của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW và chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

"Hiện Trungnam đang thi công cảng 1B, nên việc thực hiện tiếp KCN Cà Ná và nhà máy nhiệt điện LNG là cam kết quan trọng cho việc một doanh nghiệp nội địa quyết tâm đồng hành cùng địa phương trong việc hình thành chuỗi hạ tầng Cảng - Kho - Nhà máy nhiệt điện LNG và khu công nghiệp xanh trong tương lai gần", ông nói thêm.