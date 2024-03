Khởi đầu 'vượt khó' của nhóm sedan cao cấp

Kết quả bán hàng cho thấy toàn phân khúc bán được tổng 401 xe trong tháng đầu năm nay, trong đó, doanh số của Toyota Camry đạt 103 xe, gồm 28 xe hybrid và 75 xe xăng.

Toyota Camry. Ảnh: Bối Hạ.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, thị trường Việt Nam đã mở đầu một năm 2024 không quá nổi bật khi tổng doanh số các hãng bao gồm xe du lịch đạt tổng 19.243 xe, thấp hơn 54% so với kết quả bán hàng của cùng kỳ năm trước.

Toyota Camry và nhóm sedan hạng D cũng đang tìm cách "vượt khó" trong giai đoạn thấp điểm.

Doanh số đi ngang, giảm giá sâu kéo khách

Những năm trước doanh số của cả nhóm sedan cỡ D tuy không quá ấn tượng nhưng vẫn giữ ở mức trung bình khoảng 5.500 xe/năm. Thậm chí vào năm 2022, cả phân khúc đã ghi nhận mức tăng mạnh, đưa lượng xe bán ra trong năm đạt 7.707 xe, tương đương khoảng 650 xe/tháng.

Thế nhưng bước qua năm 2023, doanh số của cả nhóm xe gầm thấp đã tụt về mức khoảng trung bình 385 xe/tháng. Trong quý cuối năm 2023, cả nhóm bán được dưới 350 xe/tháng. Trong đó, doanh số của mẫu xe gánh vác doanh số là Toyota Camry cũng về dưới mức 300 xe/tháng.

Đến tháng một năm nay, kết quả bán hàng của cả phân khúc sedan cỡ lớn đạt 401 xe, tương đương mức giảm khoảng 11,8% so với tháng 12/2023. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ của năm 2023, doanh số của phân khúc này đã tăng khoảng 2%.

Doanh số nhóm sedan cỡ D đi lùi doanh số trung bình mỗi tháng của phân khúc sedan D giai đoạn 2021-2023 Nhãn 2021 2022 2023

xe/tháng 462 642 385

Trong xuyên suốt năm 2023, nhóm sedan cỡ lớn đã được áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng khách hàng. Thế nhưng bởi tình hình biến động của thị trường, kết quả bán hàng của cả nhóm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Đầu năm nay, các hãng xe đã tiếp tục khởi động hàng loạt chương trình nhằm chuẩn bị cho đường đua doanh số năm mới. Trong đó, mẫu xe gầm thấp cỡ lớn từ Honda Việt Nam tiếp tục được cái đại lý áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ và giảm trực tiếp tiền mặt với tổng giá trị đến 200 triệu đồng đối với khách hàng mua và thanh toán trong tháng 2.

Honda Accord. Ảnh: Thượng Thương.

Mẫu xe dẫn đầu phấn khúc sedan cỡ D là Toyota Camry được áp dụng khuyến mãi lên đến 70 triệu đồng tại nhiều đại lý trên toàn quốc. Cụ thể, khi liên hệ đến một đại lý Toyota trên địa bàn TP.HCM, nhân viên tư vấn tại đây khẳng định khách hàng mua Toyota Camry phiên bản nào cũng được ưu đãi tiền mặt.

Phiên bản 2.0 Q và 2.5 Q được giảm 30 triệu, đưa giá niêm yết của 2 mẫu xe về mức lần lượt là 1,190 và 1,375 triệu đồng. Toyota Camry phiên bản 2.5 HV được giảm 43 triệu, trong khi bản 2.0 G được giảm đến 70 triệu đồng.

Kia K5 cũng được nhiều đại lý sẵn sàng giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn. Đặc biệt, một vài chiếc K5 số VIN 2022 còn sót lại được nhiều đại lý giảm khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe tồn có hạn vì vậy khách hàng nếu có nhu cầu mua xe theo màu và phiên bản yêu thích cần tham khảo tại nhiều đại lý khác nhau.

Chỉ Toyota Camry bán hơn 100 xe/tháng, Kia K5 giảm 70% doanh số

Liên tục nhiều tháng của quý từ quý II/2023, kết quả bán hàng của "vua sedan D" luôn nằm dưới mức 200 xe/tháng. Mãi đến tháng cuối cùng của năm trước, lượng Toyota Camry bán ra thị trường vượt qua mức 200 xe nhờ vào các chương trình khuyến mại, ưu đãi được áp dụng nhằm xả kho lô xe tồn.

Cả phân khúc sedan D bán được 400 xe/tháng doanh số nhóm sedan cỡ D trong tháng một năm nay (số liệu: VAMA) Nhãn Toyota Camry Mazda6 Kia K5 Honda Accord

xe 103 50 34 8

Kết thúc tháng đầu năm nay, Toyota Việt Nam bán được 103 chiếc Camry. Đây cũng là tháng đầu tiên doanh số của phiên bản hybrid của mẫu sedan này được công bố riêng biệt. Cụ thể, phiên bản hybrid bán được 28 xe, tương đương 27,1% lượng Toyota Camry được tiêu thụ.

Động thái tách lẻ doanh số phiên bản hybrid trên bảng thống kê kết quả bán hàng cho thấy góc nhìn mới của VAMA và các nhà sản xuất ôtô đối với miếng bánh có phần mới mẻ này. Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry là mẫu xe duy nhất được trang bị động cơ hybrid gắn liền với mục tiêu "xanh hóa" thị trường xe của hãng.

Toyota Camry. Ảnh: TMV.

Camry 2.5 HEV tiêu thụ 4.4L xăng cho mỗi 100 km di chuyển trên đường hỗn hợp. Con số này dao động 6,3-7L/100 km cho 3 phiên bản còn lại không có công nghệ hybrid. Sức mạnh của Toyota Camry 2.5 HEV đến từ động cơ xăng 2.5L, kết hợp với motor điện hỗ trợ, cho công suất 176 mã lực, mô-men xoắn cực đại 221 Nm, motor điện sản sinh 88 mã lực và 202 Nm.

Trong khi đó, cả 3 mẫu xe còn lại của phân khúc gồm Mazda6, Kia K5 và Honda Accord bán được tổng 92 xe. Trong đó, Kia K5 ghi nhận sự sụt giảm mạnh đến 70,4% doanh số so với tháng cuối năm trước (115 xe). Cụ thể, mẫu sedan cỡ D này chỉ bán được 34 xe trong tháng một, thấp hơn 40,3% so với cùng kỳ năm 2023. Mazda Việt Nam cũng tiêu thụ thành công 50 chiếc Mazda6, thấp hơn 38 xe so với tháng 12/2023, tương đương mức giảm 43,1%.

Honda Accord là mẫu sedan cỡ D duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương trong tháng một năm nay. Theo báo cáo của VAMA, Honda Việt Nam đã tiêu thụ thành công 8 chiếc Accord trong tháng một, tăng một chiếc so với tháng trước đó.

Dự đoán doanh số của phân khúc sedan hạng D sẽ khó có đột biến trong giai đoạn tới, trừ khi có một mẫu xe nhận ưu đãi đặc biệt và gây chú ý tới khách hàng.