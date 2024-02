'Bỏ phố về quê' để giảm chi phí học lái ôtô

Học phí đào tạo bằng lái ôtô tại các thành phố lớn đang ở mức cao. Vì vậy, không ít người chọn cách về các tỉnh lân cận học và thi bằng lái để giảm chi phí.

Liên hệ đến một trung tâm đào tạo bằng lái ôtô ở quận 4 (TP.HCM), anh Đình Hưng (30 tuổi) bất ngờ khi được biết chi phí học bằng lái xe hạng B đã tăng so với thời điểm trước.

Hơn 30 triệu đồng để học và thi bằng lái ôtô

Cụ thể, học phí các hạng bằng B1.1 (số tự động) và B2 tại trung tâm này hiện ở mức 24 triệu đồng. Theo nhân viên tư vấn, học phí nói trên đã bao gồm lệ phí thi, 40 giờ thực hành DAT, 3 giờ học cabin mô phỏng cộng với 2 giờ luyện tập trên xe gắn chip tại sa hình.

"Dù biết tổng chi phí học bằng lái ôtô đã bắt đầu tăng từ năm ngoái, tôi vẫn cảm thấy khá bất ngờ với mức học phí này", anh Đình Hưng cho biết.

Theo chia sẻ của anh Hưng, một người quen của anh từng hoàn thành khóa đào tạo bằng lái ôtô hạng B1 với giá 17 triệu đồng vào năm 2022. Chi phí này tương tự mức học phí mà trung tâm kia vừa thông tin đến anh, nghĩa là bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan và cam kết không phát sinh trong suốt quá trình đào tạo.

Nếu so sánh với mức giá 21-22 triệu đồng theo khảo sát của Znews ở cùng trung tâm này vào thời điểm tháng 2 năm ngoái, học phí bằng lái ôtô hạng B1 và B2 đã có sự tăng nhẹ. Khi được hỏi về lý do tăng học phí bằng lái ôtô so với năm trước, nhân viên tại trung tâm này từ chối giải thích chi tiết.

Tuy nhiên, mức học phí 24 triệu đồng ở trung tâm mà anh Đình Hưng ghé qua vẫn chưa phải là khoản tiền cao nhất mà một người cần phải chi trả để sở hữu bằng lái ôtô hạng B tại TP.HCM.

Chi phí học bằng lái ôtô hiện cao hơn 20 triệu đồng tại nhiều trung tâm đào tạo ở TP.HCM. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tại một trung tâm đào tạo khác ở quận 8 (TP.HCM), mức học phí cho bằng lái ôtô hạng B1 và B2 được ghi nhận ở mức 29,8 triệu đồng, tổng thời gian thực hành tương ứng lần lượt là 56 giờ và 64 giờ. Với hạng bằng C, học viên đăng ký tại trung tâm này sẽ phải đóng khoản tiền 33,8 triệu đồng, cam kết không phát sinh trừ trường hợp học viên có nhu cầu thực hành thêm.

Trao đổi với Tri thức - Znews, anh Hoàng Long (31 tuổi), giáo viên đào tạo thực hành bằng lái ôtô, nhận định khoảng chênh lệch về mức học phí chủ yếu do thời gian đào tạo có sự khác nhau giữa các trung tâm.

"Ví dụ một trung tâm cam kết tổng thời gian thực hành ít hơn cho học viên thì học phí cũng mềm hơn so với những trung tâm khác", anh Hoàng Long nhận định.

Thậm chí tại một trung tâm đào tạo bằng lái ôtô có tiếng tại TP.HCM, mức học phí dành cho hạng bằng lái B1.1 (điều khiển xe số tự động, không kinh doanh vận tải) là 31,8 triệu đồng. Ở hạng bằng B2, học viên sẽ đóng khoản phí tổng cộng 32,8 triệu đồng.

Tại trung tâm này, học viên được cam kết thực hành 60 giờ mỗi khóa, đồng thời học lý thuyết và mô phỏng trong 3 tuần theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Trong trường hợp học viên có nhu cầu học lý thuyết và mô phỏng vào cuối tuần, trung tâm sẽ phụ thu 50 nghìn đồng/giờ trên mỗi học viên.

Theo một khảo sát do Znews từng thực hiện hồi đầu tháng 2/2023, mức học phí cao nhất đối với hạng bằng B2 là 25-27 triệu đồng. Như vậy, chi phí cao nhất mà học viên có thể phải trả để sở hữu bằng lái ôtô hạng B tại khu vực TP.HCM đã tăng hơn 5 triệu đồng chỉ sau một năm.

Học viên cần trải qua giai đoạn thực hành DAT để đủ điều kiện thi tốt nghiệp cũng như sát hạch bằng lái xe. Ảnh: NVCC.

Qua tìm hiểu, một trung tâm khác tại TP Hà Nội lại đang mời chào khóa đào tạo bằng lái ôtô hạng B2 ở mức 17 triệu đồng. Đại diện trung tâm lý giải mức phí hấp dẫn này xuất phát từ tổng thời lượng thực hành cho từng học viên chỉ là 24 giờ, tuy nhiên vẫn cam kết đào tạo một thầy kèm một trò, thực hành trên xe đời mới và sân thi đẹp.

"Nếu học viên có nhu cầu tăng thời gian thực hành, trung tâm và giáo viên vẫn sẵn sàng đáp ứng", đại diện trung tâm này xác nhận.

Chấp nhận học xa để giảm chi phí

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Hoàng Long cho rằng chi phí học và thi lấy bằng lái ôtô các hạng B1 và B2 đang dao động trung bình 22-24 triệu đồng tại các thành phố lớn.

"Khoảng giá thông thường tại các trung tâm đào tạo lái xe tại TP.HCM đều dao động quanh khoảng 22-24 triệu đồng với các hạng bằng B1 và B2. Nếu mức phí ở trung tâm nào cao vượt trội, khả năng cao xuất phát từ sự chênh lệch trong thời gian thực hành mà trung tâm cam kết với học viên", anh Hoàng Long cho biết.

Vì thế, anh Long nhấn mạnh rằng với những trung tâm mời chào học bằng lái ôtô với chi phí quá hấp dẫn, khách hàng cần cẩn trọng và đặt nghi vấn. Có thể chi phí mà các trung tâm này đưa ra chưa bao gồm các khoản thực hành, lệ phí thi hay chi phí khám sức khỏe.

Trong một số trường hợp, các trung tâm đưa ra mức học phí quá rẻ sẽ “ngâm” hồ sơ của học viên, hoặc chọn cách đưa học viên đi học và thi tại các địa điểm khá xa để giảm chi phí.

Dù vậy, một số người vẫn chấp nhận chủ động di chuyển xa hơn hoặc học thực hành ít hơn để giảm chi phí sở hữu bằng lái.

Sở hữu bằng lái ôtô ngày một đắt đỏ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Chị Thanh Tâm (25 tuổi, TP.HCM) cho biết vừa đăng ký khóa học bằng lái ôtô hạng B2 tại một trung tâm đào tạo ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, khóa học này có tổng học phí 18 triệu đồng và cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình đào tạo.

"Trung tâm này nằm gần nhà ba mẹ tôi ở quê nên tôi chọn đăng ký học ở đây, vừa có cơ hội về thăm nhà nhiều hơn, lại giảm bớt được áp lực về chi phí khi học bằng lái ôtô", chị Thanh Tâm chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thành Trung (32 tuổi, TP.HCM) đang nghiên cứu một khóa học bằng lái ôtô hạng B1.1 với giá 19,5 triệu đồng.

"Nếu học ở đây, tôi sẽ thực hành trên xe ít hơn. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng bởi gia đình tôi cũng có ôtô riêng và có thể tự tập luyện", anh Thành Trung chia sẻ.

Được biết, phần lớn trung tâm đào tạo bằng lái ôtô hiện nay đều cho phép học viên chia nhỏ các khoản tiền thành nhiều lần đóng. Ở thời điểm đăng ký, học viên chỉ phải đóng khoản tiền 3-6 triệu đồng, sau đó đóng tiếp 6-7 triệu đồng trong lần thứ hai trước khi thanh toán phần còn lại để được thi tốt nghiệp.

Theo quy định hiện hành, học viên hạng bằng lái xe B1 số tự động phải hoàn thành 24 giờ lái xe thực tế với quãng đường 710 km trên xe tập lái có gắn thiết bị DAT. Trong khi đó ở hạng bằng B2 và B1 số sàn, con số này sẽ là 40 giờ và 810 km đường thực tế. Quy định này cộng với việc bổ sung quá trình thực hành trên cabin mô phỏng được cho là nguyên nhân khiến chi phí học lái ôtô tăng cao.