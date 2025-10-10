Khởi công dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình hơn 2,6 tỷ USD

Sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, loạt dự án LNG quy mô lớn lần lượt khởi động, mới nhất là nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình tại Hưng Yên với tổng vốn gần 2,7 tỷ USD.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. Ảnh: VGP.

Ngày 10/10, CTCP Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình tại tỉnh Hưng Yên.

Dự án do CTCP Điện khí LNG Thái Bình làm chủ đầu tư, gồm ba cổ đông: Tokyo Gas (Nhật Bản) nắm 40%, Kyuden International (Nhật Bản) 30% và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - TTVN Group (30%).

Tổng vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD , quy mô 269 ha (gồm 57 ha trên bờ và 212 ha mặt biển), công suất thiết kế 1.500 MW. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào quý IV/2029.

Nhà máy gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), giúp giảm đáng kể phát thải CO2, NOx, PM2.5 và không phát thải SO2, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.

Dự án được xác định là công trình trọng điểm chiến lược về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh điện cho khu vực miền Bắc và cả nước. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp 6-10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp khoảng 3.000 tỷ đồng /năm cho ngân sách địa phương trong suốt 25 năm hoạt động.

Hiện nay, hệ thống điện miền Bắc - khu vực chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia - đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm.

Trước đó, tại xã Kiến Hưng (Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng), nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng cũng đã chính thức được khởi công. Dự án do liên danh Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng , diện tích gần 100 ha, công suất 4.800 MW, dự kiến vận hành cuối năm 2030.

Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), đáp ứng nhu cầu điện cho Khu công nghiệp Tân Trào và bổ sung nguồn công suất lớn cho lưới điện quốc gia. Đây là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời thân thiện môi trường nhờ phát thải thấp.

Trong khi đó, Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2) - đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cũng đang gấp rút hoàn thiện các gói thầu cuối cùng của dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Dự án của EVN có tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD ), trong đó phần nhà máy điện hơn 40.000 tỷ đồng , phần kho cảng gần 12.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, liên danh Trung Nam - Sideros River hồi tháng 7 vừa qua cũng đã nộp hồ sơ dự thầu dự án nhà máy điện khí LNG Cà Ná với giá chào thầu 3.294,22 đồng/kWh (tương đương 12,83 cent/kWh). Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng , quy mô 28 ha đất liền và 111,7 ha mặt nước, đặt tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Hiện, Sở Công Thương Khánh Hòa đã trình Sở Tài chính thẩm định và trình phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.