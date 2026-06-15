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Xã hội

Khoảnh khắc ôtô con chuyển làn vào 'điểm mù', bị xe ben ủn đi hàng chục mét

  • Thứ hai, 15/6/2026 16:16 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Chuyển làn đột ngột và lọt vào "điểm mù" của xe ben đang chạy cùng chiều, chiếc Kia Morning bị đẩy đi hàng chục mét rồi va chạm ôtô đỗ ven đường.

Ôtô con bị xe ben ủn đi hàng chục mét Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 14/6, ôtô con mang nhãn hiệu Kia Morning biển kiểm soát 88D-002.92 đang chạy trên đường thì bất ngờ chuyển làn.

Do tình huống chuyển làn đột ngột và rơi đúng vào vị trí "điểm mù" phía trước đầu xe ben mang biển số 99A-941.07 đang chạy cùng chiều nên tài xế không kịp xử lý. Vụ va chạm khiến chiếc Kia Morning bị xe ben đẩy đi hàng chục mét mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc Kia Morning bị hư hỏng nặng khi phần đuôi và hông xe biến dạng, kính chắn gió phía sau vỡ hoàn toàn. Một ôtô màu trắng đỗ ven đường cũng bị xe ben va quệt làm hư hỏng phần cản sau và cụm đèn hậu.

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Đuôi xe Kia Moning bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Phát hiện sự việc, người dân cùng các tài xế qua khu vực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa tài xế Kia Morning ra khỏi xe. Rất may, người này vẫn tỉnh táo và không bị thương tích nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực nút giao Quốc lộ 37 bị ảnh hưởng thời gian ngắn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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https://vtcnews.vn/khoanh-khac-o-to-con-chuyen-lan-vao-diem-mu-bi-xe-ben-un-di-hang-chuc-met-ar1023718.html

Theo Văn Chương/VTC News

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