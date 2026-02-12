Khoảnh khắc Neuer khiến đối thủ răm rắp làm theo

Tình huống hài hước ở trận tứ kết cúp Quốc gia Đức giữa Bayern Munich và RB Leipzig thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội với nhân vật chính là thủ môn Manuel Neuer.

Khoảnh khắc hài hước của Neuer với cầu thủ trẻ Leipzig.

Sự việc diễn ra ở những phút cuối trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng 12/2. Neuer thực hiện pha phát bóng lên ngay sát vùng cấm của Bayern Munich.

Conrad Harder bên phía RB Leipzig cố tình giơ chân để ngăn Neuer phát bóng nhanh. Bóng sau đó bật ra khỏi sân và Neuer được quyền phát lại.

Tình huống không quá đặc biệt về mặt chuyên môn, nhưng cách xử lý sau đó của Neuer lại khiến khán giả bật cười. Thay vì tự mình di chuyển để lấy bóng, thủ thành người Đức đứng yên và ra hiệu cho Harder nhặt bóng.

Số 11 của Leipzig sau đó làm theo răm rắp. Hình ảnh Neuer điềm tĩnh chỉ tay, còn Harder lặng lẽ thực hiện, nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ rộng rãi. Đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người xem coi đây là minh chứng cho "uy quyền" đặc biệt của Neuer trên sân cỏ.

Cộng đồng mạng cho rằng hành động của Neuer như một cách giáo huấn cầu thủ mới 20 tuổi bên phía đối phương. Vốn có nhiều năm chinh chiến đỉnh cao, thủ môn của Bayern Munich vẫn duy trì được thần thái tự tin và khả năng kiểm soát tình huống.

Khoảnh khắc trên không làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng tạo điểm nhấn thú vị ở trận đấu cúp. Kết quả chung cuộc, Bayern giành chiến thắng 2-0 trước Leipzig với các pha lập công của Harry Kane và Luis Diaz.