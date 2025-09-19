Khoảnh khắc hơn nghìn lời nói về Kane

Harry Kane nhận niềm tin tuyệt đối từ đồng đội khi Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-1 trên sân Allianz Arena.

Harry Kane trở thành trụ cột không thể thay thế của Bayern Munich.

Ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26 hôm 18/9, Kane lập cú đúp trong đó có một bàn từ chấm phạt đền. Khi Kane chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, hai người đồng đội Konrad Laimer và Michael Olise vẫn đang thảo luận chiến thuật, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thông thường, khi đội nhà chuẩn bị đá phạt đền, các cầu thủ phải tập trung đứng ngoài vùng cấm hoặc quan sát tình huống. Khoảnh khắc Laimer và Olise dường như không quan tâm đến quả phạt đền, đứng ở tận giữa sân thảo luận chiến thuật nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy niềm tin tuyệt đối của các đồng đội ở Bayern vào khả năng sút penalty của Kane.

Một CĐV Bayern tên MusialaEra bình luận: "Niềm tin của các cầu thủ Bayern vào Kane thật điên rồ. Laimer và Olise thảo luận chiến thuật trong khi Kane sút penalty". Theo thống kê từ Opta, tính từ mùa 2022, Kane là cầu thủ sút phạt đền tốt nhất ở cấp câu lạc bộ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, với tỷ lệ thành công lên tới 93%.

Tính từ đầu mùa, Kane dẫn đầu danh sách các cầu thủ có nhiều đóng góp bàn thắng nhất (ghi bàn + kiến tạo) ở cấp câu lạc bộ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Chân sút hàng đầu của Bayern Munich có 13 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (10 bàn, 3 kiến tạo) sau chỉ 6 trận trên mọi đấu trường mùa này.