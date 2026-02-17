Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc gây tranh cãi của Arteta

  • Thứ ba, 17/2/2026 06:21 (GMT+7)
Arsenal dễ dàng hạ Wigan 4-0 tại vòng 4 FA Cup hôm 15/2, nhưng hành động từ chối ký áo tặng fan của HLV Mikel Arteta sau trận lại thu hút nhiều sự chú ý.

Arteta rơi vào tình huống khó xử.

Sau khi lên xe để trở về nhà cùng gia đình, Mikel Arteta bị mắc kẹt trong dòng xe đông đúc bên ngoài sân n Emirates. Một số CĐV vẫn còn nán lại và nhanh chóng nhận ra chiếc xe của HLV người Tây Ban Nha.

Một người hâm mộ tiến đến, cầm theo chiếc áo và tha thiết xin chữ ký, cho biết món quà đó dành cho con trai mình.

Arteta nhìn sang nhưng không hạ kính xe. Ông không cầm bút ký và tiếp tục chờ xe di chuyển. Người CĐV này vẫn cố gắng thuyết phục khi dòng xe nhích từng chút một, song cuối cùng phải rời đi mà không nhận được chữ ký.

Không có tranh cãi gay gắt hay phản ứng thái quá. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Arteta có lý do riêng khi không dừng lại. Nhưng với CĐV, đặc biệt là những đứa trẻ, một chữ ký đôi khi mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với 90 phút trên sân.

Về trận đấu với Wigan, "Pháo thủ" không mất nhiều thời gian để định đoạt cục diện. Noni Madueke, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus ghi bàn trong 27 phút đầu tiên. Jack Hunt sau đó phản lưới nhà. Khi cách biệt an toàn, Arsenal chủ động giảm nhịp độ, bảo toàn lực lượng trong bối cảnh đội bóng vẫn theo đuổi mục tiêu chinh phục nhiều danh hiệu mùa này.

