Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Khoảnh khắc gây sốt của G-Dragon và Son Heung Min

  • Thứ hai, 6/4/2026 09:40 (GMT+7)
G-Dragon và Son Heung Min xuất hiện cùng nhau, với màn tương tác thân mật gây sốt trên mạng xã hội.

Theo Nate, G-Dragon và Son Heung Min mới đây đã xuất hiện cùng nhau trên sân sau trận đấu của LAFC, với màn tương tác thân mật nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 5/4, G-Dragon có mặt tại sân BMO Stadium (Los Angeles, Mỹ) để theo dõi trận đấu giữa LAFC và Orlando City. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội với chú thích “LA”. Bên cạnh đó, thành viên khác của BIGBANG là Daesung cũng xuất hiện trên sân, cầm theo chiếc áo đấu của Son Heung Min.

Sau khi trận đấu khép lại, G-Dragon và Daesung xuống sân. Theo hình ảnh được các trang chính thức của CLB, G-Dragon chủ động tiến về phía Son Heung Min với thái độ phấn khích, trong khi cầu thủ này đáp lại bằng sự chào đón nồng nhiệt. Cả hai trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Truyền thông Hàn mô tả đây là màn gặp gỡ "đầy thân mật”, khác với các tương tác mang tính xã giao thường thấy. Một số nguồn quốc tế cho biết Son Heung Min từng gọi G-Dragon là “hyung” (anh), cách xưng hô thể hiện sự thân thiết trong văn hóa Hàn Quốc.

G-Dragon anh 1G-Dragon anh 2

HÌnh ảnh thân thiết giữa G-Dragon và Son Heung Min. Ảnh: Los Angeles FC.

Thực tế, mối quan hệ giữa hai người đã được hình thành từ trước. Họ từng nhiều lần tương tác qua mạng xã hội, trao đổi quà tặng, đồng thời có những buổi gặp riêng ngoài đời. G-Dragon từng tặng Son Heung Min nước hoa phiên bản giới hạn, trong khi cầu thủ này cũng chia sẻ lại món quà trên trang cá nhân. Truyền thông Hàn Quốc cũng ghi nhận cả hai từng dùng bữa cùng nhau.

G-Dragon sinh năm 1988, là thủ lĩnh nhóm BIGBANG, một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất K-pop. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, anh còn tham gia sáng tác, sản xuất nhiều bản hit, đồng thời được xem là biểu tượng thời trang và văn hóa đại chúng tại Hàn Quốc, nhiều năm liền giữ vị thế ngôi sao hạng A.

Son Heung Min sinh năm 1992, là đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc và một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc nhất lịch sử. Anh ghi dấu ấn tại châu Âu, đặc biệt ở Premier League, từng giành danh hiệu Vua phá lưới mùa 2021–2022, qua đó trở thành niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc và là gương mặt có sức ảnh hưởng rộng rãi trên toàn cầu.

Minh An

G-Dragon Son Heung Min bóng đá thân thiết

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý