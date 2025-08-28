Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc gây chú ý của Onana thu hút triệu lượt xem

  • Thứ năm, 28/8/2025 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng giữa MU và Grimsby Town, thủ môn Andre Onana để lại khoảnh khắc khiến hàng triệu người xem phải ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc Onana đổ người như mời gọi cầu thủ Grimsby Town sút bóng theo hướng ngược lại.

Khi đối thủ chuẩn bị thực hiện cú sút, Onana đổ người quá sớm sang một phía, tạo điều kiện cho cầu thủ Grimsby dễ dàng căn chỉnh và sút vào góc còn lại của khung thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Pha phản xạ trên khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về đẳng cấp của Onana.

Khoảnh khắc ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận từ người hâm mộ, không chỉ của MU mà còn từ cộng đồng người yêu bóng đá.

Nhiều ý kiến cho rằng sai lầm này chỉ là một trong những tình huống gây thất vọng liên tiếp mà Onana thể hiện trong suốt thời gian khoác áo MU, khiến niềm tin vào khả năng trấn giữ khung gỗ của anh chạm đáy. Loạt sút luân lưu luôn mang tính căng thẳng và không thể đoán trước, nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của một thủ môn đẳng cấp, Onana lẽ ra phải xử lý tình huống tốt hơn.

Rạng sáng 28/8, chính Onana mắc lỗi trong cả 2 bàn thua trước Grimsby Town. Đội bóng vô địch Anh nhiều nhất lịch sử bị CLB League Two cầm hòa 2-2 sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu thuộc vòng 2 League Cup.

MU khởi đầu mùa giải mới tệ hại khi chưa có chiến thắng nào sau 3 trận, bất chấp chi hơn 200 triệu bảng nâng cấp hàng công.

Onana tệ thế nào khi MU thua sốc?

Thủ môn người Cameroon mắc lỗi trong cả hai bàn thua khiến MU bị đội hạng Tư Grimsby loại khỏi vòng 2 Carabao Cup.

6 giờ trước

CĐV phẫn nộ với Onana

Rạng sáng 28/8, thủ môn người Cameroon mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua khiến MU bị đội hạng tư Grimsby loại khỏi Carabao Cup.

6 giờ trước

Amorim bị nghi mất kiểm soát phòng thay đồ MU

Sau khi MU bị loại khỏi Carabao Cup, người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội sau cuộc phỏng vấn của HLV Ruben Amorim.

4 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Onana gây sốc Ngoại hạng Anh Onana MU Grimsby Town

