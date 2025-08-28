Khoảnh khắc gây chú ý của Onana thu hút triệu lượt xem

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng giữa MU và Grimsby Town, thủ môn Andre Onana để lại khoảnh khắc khiến hàng triệu người xem phải ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc Onana đổ người như mời gọi cầu thủ Grimsby Town sút bóng theo hướng ngược lại.

Khi đối thủ chuẩn bị thực hiện cú sút, Onana đổ người quá sớm sang một phía, tạo điều kiện cho cầu thủ Grimsby dễ dàng căn chỉnh và sút vào góc còn lại của khung thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Pha phản xạ trên khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về đẳng cấp của Onana.

Khoảnh khắc ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận từ người hâm mộ, không chỉ của MU mà còn từ cộng đồng người yêu bóng đá.

Nhiều ý kiến cho rằng sai lầm này chỉ là một trong những tình huống gây thất vọng liên tiếp mà Onana thể hiện trong suốt thời gian khoác áo MU, khiến niềm tin vào khả năng trấn giữ khung gỗ của anh chạm đáy. Loạt sút luân lưu luôn mang tính căng thẳng và không thể đoán trước, nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của một thủ môn đẳng cấp, Onana lẽ ra phải xử lý tình huống tốt hơn.

Rạng sáng 28/8, chính Onana mắc lỗi trong cả 2 bàn thua trước Grimsby Town. Đội bóng vô địch Anh nhiều nhất lịch sử bị CLB League Two cầm hòa 2-2 sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu thuộc vòng 2 League Cup.

MU khởi đầu mùa giải mới tệ hại khi chưa có chiến thắng nào sau 3 trận, bất chấp chi hơn 200 triệu bảng nâng cấp hàng công.