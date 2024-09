Khoảnh khắc gây bàn tán ở Lễ trao giải Emmy

Lễ trao giải Emmy lần thứ 76 diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Mỹ vào rạng sáng 16/9 (giờ Hà Nội). Selena Gomez xuất hiện trên sân khấu cùng hai bạn diễn trong Only Murders In The Building là Steve Martin và Martin Short, để trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại phim hài. Cựu diễn viên Disney trêu chọc hai đồng nghiệp: "Tôi thật vinh dự khi được làm việc với hai người đàn ông không phải là 'bà cô nuôi mèo hiếm muộn'". Ảnh: WireImage.