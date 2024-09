Ảnh đời thường của Á hậu Miss Universe Vietnam

Quỳnh Anh từng được biết đến khi giành giải á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á). Đến với Miss Universe Vietnam, cô sẵn sàng thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn. "Tôi từng đọc bình luận của một bộ phận khán giả rằng 'gương mặt này chỉ phù hợp làm người mẫu'. Tôi muốn cho mọi người thấy không gì là không thể", cô chia sẻ.