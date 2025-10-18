Khoảnh khắc chưa từng có trong rạp chiếu ở TP.HCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm trong quá trình thực hiện chương trình Tổ quốc trong tim và bộ phim tài liệu/âm nhạc. "Trong suốt một hành trình kéo dài hai giờ đồng hồ, tất cả mọi người cùng hát những ca khúc hào hùng, chứng kiến giây phút khó quên của những người lính bước trên sân khấu, giọng ca đến từ các em bé dễ thương. Chương trình kết thúc nhưng một tiếng sau, không ai chịu về. Chúng tôi tự thấy nhiệm vụ của mình chưa dừng lại", ông Lê Quốc Minh cho biết. Sau khi chương trình khép lại, ông và toàn bộ ê-kíp mong muốn thực hiện một bộ phim để những khán giả không có mặt trong đêm 10/8, có cơ hội trải nghiệm concert trên màn ảnh rộng.