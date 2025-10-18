Khoảnh khắc chưa từng có trong rạp chiếu ở TP.HCM

|
Tối 17/10, buổi công chiếu phim tài liệu/âm nhạc Tổ quốc trong tim: The Concert Film do Báo Nhân Dân thực hiện diễn ra tại TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Báo Nhân Dân, đội ngũ sản xuất cùng các nghệ sĩ, nhà làm phim và báo giới. Tổ quốc trong tim: The Concert Film do Đặng Lê Minh Trí cầm trịch, với thời lượng 120 phút, tái hiện lại hành trình thực hiện concert cùng tên diễn ra tại Hà Nội vào tối 10/8.
Dàn người đẹp diện áo dài trắng, đeo khăn rằn ở sự kiện. Các đại biểu, khách mời và khán giả tham dự buổi công chiếu phim cũng diện "dress code" là áo cờ đỏ sao vàng và cầm trên tay lá cờ nhỏ.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm trong quá trình thực hiện chương trình Tổ quốc trong tim và bộ phim tài liệu/âm nhạc. "Trong suốt một hành trình kéo dài hai giờ đồng hồ, tất cả mọi người cùng hát những ca khúc hào hùng, chứng kiến giây phút khó quên của những người lính bước trên sân khấu, giọng ca đến từ các em bé dễ thương. Chương trình kết thúc nhưng một tiếng sau, không ai chịu về. Chúng tôi tự thấy nhiệm vụ của mình chưa dừng lại", ông Lê Quốc Minh cho biết. Sau khi chương trình khép lại, ông và toàn bộ ê-kíp mong muốn thực hiện một bộ phim để những khán giả không có mặt trong đêm 10/8, có cơ hội trải nghiệm concert trên màn ảnh rộng.
Trước giờ công chiếu phim Tổ quốc trong tim: The Concert Film, các đại biểu, nhà báo cùng khán giả cùng đứng dậy, hát Quốc ca và vẫy lá cờ nhỏ, tạo nên khung cảnh đặc biệt ở rạp chiếu TP.HCM.
Khoảnh khắc trang trọng và xúc động đối với các quan khách và khán giả. Tổ quốc trong tim: The Concert Film được kể theo tuyến tính thời gian, ghi lại quá trình từ lúc chuẩn bị đến khi diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh sôi động, náo nhiệt với những tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Trong phần lớn thời lượng, bộ phim chủ yếu trình chiếu lại các tiết mục xuất hiện ở concert trước đó, có thể kể đến như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Đất nước trọn niềm vui, Mẹ yêu con, Làng tôi... Xen giữa đó là các cảnh quay hậu trường, cùng tâm sự của ê-kíp thực hiện, dàn nghệ sĩ.
Trong 120 phút, người xem có cơ hội thưởng thức lại concert hoành tráng thông qua màn ảnh rộng. Theo ban tổ chức, toàn bộ lợi nhuận từ dự án phim sẽ dành cho hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thời gian qua. Cũng trong buổi công chiếu phim, ban tổ chức tặng 1.000 vé xem phim cho Hội Cựu chiến binh TP.HCM.
