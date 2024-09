Khoảnh khắc chiến thắng của HIEUTHUHAI

Kết quả chung cuộc của Anh trai "say hi" đang gây bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Việc Isaac và Đức Phúc góp mặt trong đội hình debut được cho là thiếu thuyết phục. Trong khi đó, Dương Domic, HurryKng hay Erik là những nhân tố nổi bật, được đánh giá cao lại không góp mặt trong Best 5.