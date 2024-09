Quang Minh: 'Tôi muốn sống thật'

Trong khi bạn bè xung quanh bắt đầu lo lắng cho tuổi tác, chủ đề các câu chuyện xoay quanh họ là thuốc men, Quang Minh lại khác. Nghệ sĩ kể thú vui của anh ở tuổi ngoài 60 là du lịch, tập gym, thích shopping, chăm sóc da mỗi ngày.

“Ai bảo tôi già là giận ngay. Những năm qua, tôi đã biết cách sống cho mình, bớt suy nghĩ. Hãy tận hưởng đi, vì thời gian trôi rất nhanh”, Quang Minh nói.

Chia sẻ về vai diễn mới nhất trong Làm giàu với ma (đạo diễn Trung Lùn), Quang Minh cho biết đây là lần đầu anh đóng phản diện. Nghệ sĩ vui khi phim được khán giả đón nhận với doanh thu trên 100 tỷ đồng .

Song nghệ sĩ nói nhiều cảnh hành động của anh bị cắt khi lên màn ảnh rộng. “Trung Lùn bảo một số cảnh của tôi khi để vào phim thì bị trật nhịp, nên phải cắt. Tôi vui vẻ chấp nhận. Gần đây, tôi cũng có một dự án bị cắt vai khá nhiều. Khi phim trình chiếu, coi xong, tôi không dám nhìn mặt khán giả nữa. Nếu biết trước như vậy, tôi đã không nhận đóng vì cảm thấy bản thân thừa thãi. Đạo diễn sau đó có nhắn tin xin lỗi tôi. Bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng vì thế, tôi có phần đồng cảm với câu chuyện của Thành Lộc”, Quang Minh nói.

Kể từ thời điểm về Việt Nam hoạt động đến nay, Quang Minh đã góp mặt trong khoảng 6 dự án điện ảnh lớn, nhỏ. Nghệ sĩ nói sau mỗi lần hợp tác với ê-kíp mới, làm việc cùng dàn diễn viên trẻ, bản thân anh thấy mình lạc hậu về suy nghĩ, thiếu sự cập nhật xu hướng. Lắm lúc, Quang Minh nuối tiếc khi đã qua tuổi đóng những vai nam chính đẹp, đầy sức hút trên màn ảnh.

“Trước đây, khi coi xong Em chưa 18, tôi thấy buồn lắm. Tôi chỉ ước giá như thời điểm đó, mình mới ra trường, thì vai do Kiều Minh Tuấn sẽ là do tôi đảm nhận". (Cười).

Với Quang Minh, điện ảnh là đam mê, song suy nghĩ về nghề của anh đã khác xưa. Diễn viên không áp lực chuyện cát-xê cao thấp vì có thể thoải mái sống bằng tiền cho thuê nhà.

Sau nhiều năm, Quang Minh tiết lộ bản thân chưa từng phải “nịnh” hay “đi ăn riêng” với bất kỳ đạo diễn nào để có vai. Tất cả vai diễn của anh đều được các đạo diễn chủ động liên hệ.

“Trước đây, khi mới vào nghề, một đàn anh nói với tôi rằng: ‘Nghề này không phải nịnh là được. Khi người ta không cần, thì em có nói gì, làm gì, họ cũng không nhòm ngó. Còn nếu người ta đã cần thì em ở trong xó, cũng ráng lôi ra cho được’. Tôi nhớ mãi câu nói đó đến bây giờ. Tuổi này rồi, tôi cũng không cần phải lăn xả, thích thì làm, không thì thôi. Quan trọng là người mời tôi phải biết tôn trọng. Nếu quý, thương rồi thì tôi sẵn sàng đóng mà không nhận cát-xê. Còn xem thường thì thôi, bỏ qua”, Quang Minh chia sẻ.

Ngoài thời gian đóng phim, diễn kịch, nghệ sĩ Quang Minh chủ yếu ở nhà. Anh nói không với nhậu nhẹt, thức khuya và chỗ đông người. “Điệp khúc” mỗi ngày của Quang Minh là sáng 6h, dậy tập gym, ăn uống, chiều bơi lội, chăm sóc da buổi tối và đi ngủ vào lúc 21h. Nỗi sợ già, xấu là áp lực lớn nhất của nghệ sĩ ngoài tuổi 60.

“Tôi bắt đầu cảm nhận được thời gian trôi rất nhanh từ mấy năm nay. Vì vậy, tôi luôn nghĩ phải tận hưởng và học cách sống cho mình. Trước đây, tôi hay suy nghĩ, bị chi phối nhiều bởi sự tự ti, mặc cảm. Tôi sợ những lời bàn tán nên sống khép kín. Sau này, tôi mới bắt đầu ra ngoài nhiều, nhất là khi về Việt Nam sống. Dù vậy, tôi không có bạn bè thân trong showbiz”, anh chia sẻ.

Thú vui của Quang Minh là đi mua sắm và phối đồ sao cho trẻ trung, hiện đại. Anh thường shopping nhiều giờ ở Mỹ để săn hàng giá rẻ, đẹp.

“Từ điển của tôi không có từ già, xấu. Ai nói già là giận ngay. Tôi cũng ít nói chuyện với bạn bè cùng tuổi vì sợ mỗi lần hỏi đến lại nhắc thuốc thang, bệnh tật. Tôi thích giao lưu với đồng nghiệp, giới trẻ để lấy nguồn năng lượng tích cực", nghệ sĩ kể.

Trước câu hỏi về việc thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật bên đồng nghiệp nam, Quang Minh nói anh từng lên tiếng nhiều lần nhưng khán giả vẫn bàn tán. Vì vậy, anh quyết định không giải thích thêm.

“Chắc tuổi này, tôi phải ngồi một xó nào đó để được sống thật. Nhiều người khuyên tôi đừng đọc bình luận nữa vì lại buồn thêm. Ở đời ngộ lắm. Khi người ta thấy mình khổ, thì bảo tội nghiệp, cô đơn quá. Nhưng khi mình đi với ai thì họ lại bảo ‘ghê chưa’. Bây giờ, tôi cứ chụp hình với người nào, khán giả lại nói họ là ‘người thứ ba’. Hình như công chúng không muốn tôi có tình yêu hay sao đấy”, diễn viên Làm giàu với ma bày tỏ.

Cuối cùng, anh kết luận: “Tuổi này rồi, thích làm gì thì làm, miễn không làm phiền, làm bậy. Sống cho bản thân là điều quan trọng nhất”.

