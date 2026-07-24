Khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ quay về làm giáo viên

Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp lại khi sáp nhập trường học. Trong đó, khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên.

Giáo viên làm công tác coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, công bố ngày 24/7.

Theo Bộ GD&ĐT, để thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục - giảm tối thiểu 30% đầu mối hiện nay, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối - sẽ tương đương với việc giảm trên 11.000 trường học.

Sau sắp xếp, bộ ước tính sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Bộ cho biết các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện, cả nước có gần 37.000 trường mầm non và phổ thông công lập. Tính đến hết năm học 2025-2026, cả nước có gần 98.500 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gần 1,3 triệu giáo viên mầm non, phổ thông.

Bộ yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; có phương án bố trí, sử dụng phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư.

Việc bổ nhiệm, điều động, đánh giá cán bộ quản lý phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng cục bộ, khép kín hoặc né tránh trách nhiệm.

Trước đó, văn bản ngày 10/7 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập hoàn thành trước 30/8.

Đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, Thủ tướng yêu cầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình.

Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau.

Cơ cấu nhân sự trường lớn sau sắp xếp gồm một hiệu trưởng, các hiệu phó; một bộ phận hành chính nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung; nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; tổ chuyên môn phù hợp với phân hiệu, điểm trường.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, cấp học, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thủ tướng lưu ý không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.