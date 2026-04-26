Khoa Pug trải lòng sau tuyên bố phá sản

Sau tuyên bố trắng tay từng gây xôn xao, Khoa Pug lần đầu trải lòng về sự thay đổi của bản thân. Anh cho biết không còn muốn ganh đua, chỉ mong được sống bình yên.

Tối 26/4, YouTuber Khoa Pug đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về những thay đổi trong suy nghĩ sau giai đoạn kinh doanh không như kỳ vọng và nhiều biến cố trong cuộc sống.

Trong bài viết, anh cho biết bản thân từng có quãng thời gian tuổi trẻ nhiều tham vọng, luôn muốn khẳng định vị thế và chứng minh năng lực. “Tuổi trẻ chạy theo những hoài bão lớn lao, muốn thể hiện mình, nông nổi bốc đồng, làm gì cũng muốn hơn người”, Khoa Pug viết.

Tuy nhiên, nam YouTuber cho rằng hiện tại bản thân đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây thường hành động nhanh, thích cạnh tranh và tạo dấu ấn mạnh mẽ, thì hiện nay anh lựa chọn lối sống điềm tĩnh hơn. Nội dung trên các nền tảng cá nhân cũng được định hướng theo phong cách nhẹ nhàng, chuyên sâu và tập trung vào trải nghiệm thực tế.

Theo Khoa Pug, những biến cố trong cuộc sống đã giúp anh trưởng thành hơn. Anh chia sẻ bản thân không còn muốn ganh đua hay so sánh với người khác, đồng thời nhắc đến quan điểm “đàn ông qua 30 mới trưởng thành”.

Đáng chú ý, Khoa Pug cũng gửi lời nhắn tới người theo dõi, mong cộng đồng không tham gia vào các cuộc tranh cãi, công kích hay hạ bệ người khác trên mạng xã hội. Anh nhấn mạnh quan điểm “hữu xạ tự nhiên hương”.

Sau khoảng 4 năm, đây cũng là lần đầu tiên Khoa Pug sử dụng lại tài khoản Facebook có dấu tích xanh và mở lại phần bình luận. Anh cho biết hy vọng sẽ nhận được những ý kiến văn minh từ cộng đồng mạng.

Khép lại bài đăng, nam YouTuber cho rằng hình ảnh ồn ào, bốc đồng trước đây đã thuộc về quá khứ. Anh cũng bày tỏ mong muốn không tiếp tục bị khai thác những câu chuyện cũ hoặc gắn tên mình vào các ồn ào không liên quan.

“Tôi chưa từng có ý định bước vào showbiz và đến giờ vẫn vậy. Tôi chỉ là một YouTuber bình thường, chia sẻ những chuyến đi và kiến thức thú vị đến người đăng ký kênh. Chỉ vậy thôi là hạnh phúc rồi”, anh viết.

Trước đó, ngày 10/2, Khoa Pug từng thu hút sự chú ý khi đăng video cho biết bản thân rơi vào cảnh “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi anh vốn gắn liền với hình ảnh một YouTuber có cuộc sống dư dả, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm xa xỉ.

Cùng thời điểm, việc Khoa Pug xuất hiện nhiều hơn trên TikTok và tích cực kêu gọi người xem theo dõi cũng tạo ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội, nhất là khi lượng xem trên YouTube không còn duy trì như giai đoạn trước.

Dù vậy, nam YouTuber vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên nền tảng mới. Kênh TikTok “Khoa Pug - Solo Trip” đạt hơn 117.000 người theo dõi sau khoảng hai tháng hoạt động và sớm được cấp dấu tích xanh.

Trên YouTube, nội dung của Khoa Pug cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những video gây chú ý bằng mức chi tiêu lớn hay các trải nghiệm xa xỉ từng tạo dấu ấn trước đây, anh tập trung nhiều hơn vào các hành trình du lịch, đặc biệt là khám phá các vùng đất mới. Cách kể chuyện cũng được tiết chế hơn, ưu tiên chia sẻ thông tin thực tế về điểm đến, ẩm thực và dịch vụ.