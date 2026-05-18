Sau 10 năm làm YouTube, Khoa Pug lên tiếng về việc liên tục bị công kích, lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng.

Khoa Pug bất lực trước các thông tin tiêu cực. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

Tối 17/5, Khoa Pug đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân nhân dịp tròn 10 năm xây dựng kênh YouTube. Anh cho biết cảm thấy chạnh lòng khi đọc những bình luận tiêu cực xoay quanh hình ảnh cá nhân, dù nhiều năm qua vẫn tập trung sản xuất nội dung về du lịch, ẩm thực, văn hóa và lịch sử tại nhiều quốc gia.

Theo Khoa Pug, việc hoạt động độc lập, không trực thuộc công ty giải trí hay đơn vị quản lý KOL khiến anh dễ trở thành đối tượng của các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Nam YouTuber cho rằng trong quá trình cạnh tranh quảng cáo và hợp đồng truyền thông, một số bên có xu hướng ưu tiên quảng bá "gà nhà", đồng thời tạo ra các nội dung so sánh hoặc bàn luận theo hướng bất lợi cho đối thủ.

"Cuộc sống mà, từ ngoài đời cho đến trên mạng, cạnh tranh rất gay gắt. Không phải cứ sống lầm lũi, làm tốt công việc của mình là sẽ được ghi nhận", Khoa Pug chia sẻ.

Nam YouTuber cho biết trước đây anh thường chọn cách im lặng, tập trung làm nội dung thay vì phản hồi các tranh cãi. Tuy nhiên, sau nhiều năm, anh cảm thấy hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng bởi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Khoa Pug cũng bày tỏ sự buồn lòng khi các video được đầu tư về kiến thức du lịch, văn hóa, địa lý đôi khi bị phủ nhận bởi những đánh giá mang tính công kích.

Khoa Pug từng lên tiếng về việc các tài khoản giả danh trên mạng xã hội TikTok.

Ở phần bình luận, anh tiếp tục đề cập đến tác động của các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, cho rằng việc lặp đi lặp lại các nhận xét mang tính định kiến có thể khiến công chúng hình thành cái nhìn sai lệch về kênh của mình.

"Mình mong những khán giả hiểu nội dung mình làm sẽ lên tiếng phản biện khi thấy các thông tin không chính xác về kênh", anh viết thêm.

Đây không phải lần đầu tiên Khoa Pug lên tiếng về những vấn đề liên quan đến hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 8/2, anh từng đăng video trên TikTok cảnh báo về tình trạng giả mạo danh tính. Theo nam YouTuber, nhiều tài khoản sử dụng tên và hình ảnh của anh đã xuất hiện trên nền tảng này với lượng người theo dõi lớn nhưng không phải kênh chính chủ.

Những tài khoản giả mạo này bị cho là thường đăng tải các nội dung cắt ghép, giật tiêu đề gây hiểu lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân của anh.

Thời gian gần đây, Khoa Pug tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về việc bản thân rơi vào cảnh "trắng tay" sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi anh vốn gắn với hình ảnh YouTuber có cuộc sống dư dả, thường xuyên chia sẻ các trải nghiệm xa xỉ tại nhiều quốc gia.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Nha Trang. Anh được biết đến qua các video trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp ở nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình hoạt động, nam YouTuber cũng từng vướng một số tranh cãi liên quan đến các dự án đầu tư tiền điện tử.