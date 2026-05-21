Trên trang cá nhân, Khoa Pug cảnh báo khẩn về việc xử lý các kênh sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để đăng tải nội dung sai lệch nhằm câu view trên YouTube.

Tối 21/5, Khoa Pug đăng tải bài viết cảnh báo các kênh và cá nhân sử dụng hình ảnh của anh trên nền tảng YouTube. Gần đây, phía nam YouTuber đang tiến hành rà soát các nội dung sử dụng tên tuổi, hình ảnh cá nhân của anh trên mạng xã hội. Những video bị cho là xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự hoặc khai thác hình ảnh nhằm mục đích câu view sẽ bị xử lý.

"Mình cũng lưu ý rõ: 'Khoa Pug' là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ", anh nói, cho biết thêm các trường hợp sử dụng tên hoặc hình ảnh của mình trong tiêu đề, thumbnail (ảnh đại diện) có dấu hiệu vi phạm sẽ được phía anh làm việc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ và pháp lý của YouTube để xử lý.

Khoa Pug cho biết nhiều kênh đã bị gỡ nội dung và nhận cảnh báo do vi phạm chính sách nền tảng. Đồng thời, các trường hợp bị cho là vi phạm cũng đã được lập vi bằng và lưu trữ để phục vụ quá trình xử lý theo quy định.

"YouTube là môi trường cạnh tranh, nhưng không phải là nơi có thể sử dụng hình ảnh người khác một cách tùy tiện để thu lợi", anh cho biết.

Trong bài đăng, Khoa Pug cũng khuyến nghị các kênh đang sử dụng nội dung liên quan đến mình nên chủ động rà soát, điều chỉnh để tránh phát sinh tranh chấp.

"Thông báo này được đưa ra để các bạn nắm rõ tình hình và tự đánh giá lại nội dung của mình trước khi có các bước xử lý tiếp theo. Tên 'Khoa Pug' không phải mỏ vàng để khai thác tuỳ tiện", nam YouTuber viết.

Trước đó, hôm 17/5, Khoa Pug chia sẻ bài viết nhân dịp tròn 10 năm làm YouTube. Anh cho biết bản thân cảm thấy áp lực khi thường xuyên đọc những bình luận tiêu cực liên quan đến hình ảnh cá nhân, dù nhiều năm qua chủ yếu tập trung sản xuất nội dung về du lịch, ẩm thực, văn hóa và lịch sử ở nhiều quốc gia.

Khoa Pug cho biết trước đây thường chọn cách im lặng và tập trung làm nội dung. Tuy nhiên sau nhiều năm, anh cảm thấy hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng bởi các thông tin lan truyền trên mạng.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Khánh Hòa. Anh được biết đến qua các video trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp tại nhiều quốc gia.

Hồi tháng 2, Khoa Pug từng gây chú ý khi chia sẻ về việc thua lỗ trong đầu tư và rơi vào cảnh "trắng tay". Sau giai đoạn này, nội dung trên kênh của anh cũng có sự thay đổi khi tập trung nhiều hơn vào các video trải nghiệm du lịch, ẩm thực và cung cấp thông tin điểm đến.