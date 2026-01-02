Khoa học chỉ ra điểm chung của những người ngầu

Dù khác biệt về nơi sống, văn hoá, quốc tịch, những người ngầu vẫn có những đặc điểm tính cách giống nhau.

Diễn viên Pedro Pascal trong buổi ra mắt phim From The World Of John Wick: Ballerina. Ảnh: The Independent.

Những người được coi là “ngầu” có chung 6 đặc điểm tính cách, bất kể khác biệt văn hóa hay quốc tịch. Đây là thông tin được công bố trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Experimental Psychology.

Theo The Independent, nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2018-2022, dựa trên các thí nghiệm tâm lý với khoảng 6.000 người trưởng thành đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người tham gia được yêu cầu nghĩ về một người mà họ cho là “ngầu”, “không ngầu”, “tốt” hoặc “không tốt”, sau đó đánh giá tính cách và hệ giá trị của người đó. Từ dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu so sánh sự khác biệt giữa người “ngầu”, “không ngầu” và “tốt”.

Kết quả nghiên cứu cho thấy bất chấp khác biệt về bối cảnh văn hóa, những người ngầu đều được nhìn nhận là hướng ngoại, ưa hưởng thụ, có quyền lực, thích mạo hiểm, cởi mở và tự chủ.

Ngược lại, những người được đánh giá là “tốt” thường gắn với các đặc điểm như tuân thủ, truyền thống, an toàn, ấm áp, dễ hòa hợp, tận tâm và điềm tĩnh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng “ngầu” không đồng nghĩa với “tốt” theo nghĩa đạo đức. Sự phát triển toàn cầu của ngành thời trang, âm nhạc và điện ảnh đã khiến khái niệm này dần kết tinh quanh một nhóm giá trị và đặc điểm tương tự, đồng thời trở nên thân thiện hơn với thương mại.

Theo nhóm tác giả, việc những người ngầu trên khắp thế giới được nhìn nhận với một loạt đặc điểm tương đồng cho thấy “ngầu” là một khái niệm có ý nghĩa, giúp lý giải cách con người thiết lập thứ bậc xã hội và thúc đẩy thay đổi trong các chuẩn mực văn hóa.

Nhóm nghiên cứu đồng thời cho rằng kết quả này cho thấy vai trò của truyền thông đại chúng trong việc chuẩn hóa khái niệm “ngầu” trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, đồng tác giả chính Todd Pezzuti cho rằng xã hội luôn cần những cá nhân được xem là ngầu, bởi họ thường thách thức chuẩn mực, thúc đẩy đổi mới và tạo ra thay đổi văn hóa.

Ông nhấn mạnh khái niệm này bắt nguồn từ các tiểu văn hóa mang tính phản kháng như giới nhạc sĩ jazz da màu thập niên 1940 hay phong trào beatnik những năm 1950. Khái niệm này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh xã hội đề cao sáng tạo và biến chuyển nhanh.