Người thành công thường sinh vào những tháng này

Tháng sinh có thể ảnh hưởng đến tham vọng, khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của mỗi người. Một số tháng sinh và cung Mặt Trời cho là sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội hơn.

Người sinh vào một số tháng sinh có đặc điểm nổi trội, tự tin và thành công trong cuộc sống. Ảnh: Phương Lâm.

Chiêm tinh học cho rằng tháng sinh có thể ảnh hưởng đến những đặc điểm liên quan quyền lực, từ sức mạnh tinh thần, sự thịnh vượng cho đến trí thông minh và khả năng lãnh đạo. Một số nhà chiêm tinh thậm chí nhận định tháng sinh có thể góp phần tạo nên những cá nhân nổi trội và thành công hơn, theo Hearst Magazine.

Để lý giải điều này, nhà chiêm tinh học Eliza Robertson cho biết việc xem toàn bộ bản đồ sao vẫn quan trọng nhất. Tuy vậy, một số cung Mặt Trời tương ứng với các tháng nhất định được cho là có nhiều tố chất mạnh hơn.

Ví dụ, người sinh tháng 1, đặc biệt là từ ngày 1-22/1, thuộc cung Ma Kết, được bà Robertson mô tả là nhóm người nổi bật với tham vọng và tính kỷ luật. Họ đặt mục tiêu cao và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Cũng theo bà Robertson, thành công của nhóm này không đến trong một sớm một chiều mà là kết quả tích lũy chuyên môn theo thời gian.

Một điểm mạnh khác của nhóm người sinh vào tháng 1 là khả năng lãnh đạo. Họ thường được xem là những người có năng lực nhất, sở hữu khí chất nghiêm túc và quyền uy khiến người khác nể trọng.

Trong khi đó, những người sinh vào tháng 4, đặc biệt là sinh từ ngày 1-22/4, thuộc cung Bạch Dương, lại được xếp vào nhóm tiên phong, ưa hành động.

Bà Robertson cho biết những người sinh vào tháng 4 luôn sẵn sàng thử cái mới và thường hành động trước khi suy nghĩ kỹ, nhưng lại rất chính xác.

Trong mùa Bạch Dương, Mặt Trời được tôn vinh, giúp những người sinh giai đoạn này dễ vươn tới vị trí nổi bật và được công nhận khi theo đuổi mục tiêu. Điểm hạn chế là họ có thể trở nên mất kiên nhẫn khi người khác không theo kịp nhịp độ của mình.

Những người sinh vào tháng 6, đặc biệt là cung Song Tử (sinh từ ngày 1-22/6) cũng được đánh giá có kỹ năng giao tiếp vượt trội. Họ cũng có "siêu năng lực" thu hút mọi sự chú ý và thuyết phục người khác rất hiệu quả.

Bà Robertson nhận xét những người sinh vào tháng 6 rất thông minh, tò mò và học nhanh, đồng thời rất phù hợp với môi trường số. Khả năng hoạt động linh hoạt trên nền tảng trực tuyến giúp nhóm người này dễ xây dựng tầm ảnh hưởng - một dạng sức mạnh quan trọng trong thời đại hiện nay.

Cuốn hút và toả sáng là những điều mà bà Robertson nhận xét về nhóm người sinh vào tháng 8. Bà nêu rằng những người sinh vào tháng này thường được đánh giá cao về sự tự tin và sức hút tự nhiên.

Vì Mặt Trời là hành tinh chủ của cung này, Sư Tử có khả năng nổi bật khi đứng dưới ánh đèn, thể hiện tốt trong vai trò lãnh đạo và dễ gây ấn tượng mạnh với người khác.

Những người sinh vào tháng 12 cũng rất nổi bật vì có sức mạnh được thể hiện qua tinh thần phiêu lưu và lạc quan. Họ cũng có tầm nhìn rộng, thích trải nghiệm và thường gặp may mắn trong hành trình theo đuổi mục tiêu.

Bà Robertson nói rằng những người sinh vào nửa đầu tháng 12 không ngần ngại chia sẻ thông điệp của mình và có khả năng truyền tải mạnh mẽ, dù không phải ai cũng thích nghe thuyết giảng.

Trong khi đó, nhóm sinh vào nửa sau tháng 12 lại rất kiên trì, nghiêm túc và giàu năng lực lãnh đạo, tương tự những người sinh tháng 1.