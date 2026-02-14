Khoa Cấp cứu ở TP.HCM căng thẳng những ngày cận Tết

Tại phòng trực, các bác sĩ tập trung trước hệ thống màn hình theo dõi và hồ sơ điện tử, liên tục cập nhật diễn biến người bệnh từ các buồng cấp cứu phía sau lớp kính. Với họ, niềm vui lớn nhất trong những ngày Tết không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ, mà là khoảnh khắc giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch, để mỗi người có thể kịp trở về sum họp cùng gia đình.