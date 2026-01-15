Mặt bằng đắc địa trung tâm TP.HCM cũng 'ế'

Trên các tuyến phố sầm uất nhất ở khu trung tâm TP.HCM, nhiều mặt bằng từng có giá thuê cao ngất ngưởng nay vẫn để trống, kèm theo những tấm biển rao cho thuê quen thuộc.

Một mặt bằng căn góc với vị trí đẹp trên đường Hai Bà Trưng vẫn vắng bóng khách thuê. Ảnh: Lam Như.

Dọc các tuyến phố sầm uất thuộc khu vực quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ) TP.HCM, nhiều mặt bằng từng được săn đón nhờ vị trí “vàng” hiện rơi vào cảnh bỏ trống kéo dài. Không ít căn nhà phố diện tích lớn đã treo biển cho thuê suốt nhiều tháng, thậm chí cả vài năm, nhưng vẫn hiếm người hỏi.

Ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, một trong những trục thương mại sôi động bậc nhất của thành phố, một mặt bằng căn góc rộng khoảng 120 m2 với mặt tiền 12 m đã bị bỏ trống nhiều năm kể từ khi một nhà hàng Nhật Bản rời đi. Dù giá chào thuê trên các sàn giao dịch hiện ở mức 100 triệu đồng/tháng, đã giảm khoảng 14% so với cùng kỳ, nơi này vẫn chưa tìm được chủ mới.

Những vị trí đẹp dần mất đi sức hút

Cũng trên tuyến phố Nguyễn Huệ, một mặt bằng tầng trệt khác có diện tích nhỏ hơn, khoảng 80 m2, nhưng đang được rao thuê với mức giá lên tới 150 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, số phận của mặt bằng này cũng không khá khẩm hơn khi đã rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài”.

Dãy mặt bằng tầng trệt để trống trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Lam Như.

Tại tuyến đường Hai Bà Trưng, nơi vốn tập trung nhiều các thương hiệu thời trang và nhà hàng, bức tranh cũng không mấy khả quan. Một môi giới tại khu vực này cho biết căn nhà phố 3 tầng với tổng diện tích 600 m2 từng là cửa hàng Canifa hiện được chào thuê với mức giá 40.000 USD /tháng (khoảng 1,05 tỷ đồng ).

Áp lực về giá thuê đã khiến nhiều hộ kinh doanh phải thay đổi chiến lược. Một người dân trên tuyến đường này cho biết căn nhà bên cạnh từng được thuê làm showroom nội thất nhưng chỉ trụ được vài tháng trước mức giá thuê hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Ở các tầng trên, một thương hiệu trang sức cũng sớm rời đi để chuyển hẳn sang mô hình bán hàng trực tuyến nhằm tối ưu hóa chi phí.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Thái Thành Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Connect Land - công ty chuyên môi giới mặt bằng tại TP.HCM cho biết các mặt bằng bỏ trống tại khu vực trung tâm thành phố hiện nay chủ yếu rơi vào hai nhóm: mặt bằng có quy mô rất lớn và mặt bằng có bề ngang nhỏ, khoảng 4 m.

Với nhóm mặt bằng quy mô lớn, thực tế vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khách thuê nhờ vị trí đẹp và khả năng khai thác đa dạng. Tuy nhiên, ông Tài cho rằng quá trình giao dịch thường bị kéo dài do vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ hoặc thuộc nhóm tài sản Nhà nước chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể. Đồng thời, một số chủ sở hữu lựa chọn giữ tài sản để chờ bán thay vì điều chỉnh giá thuê.

Nhà phố cho thuê "đóng cửa cài then" nằm san sát nhau trên đường Lý Tự Trọng. Ảnh: Lam Như.

Trong khi đó, các mặt bằng có bề ngang nhỏ, khoảng 4 m, lại kém hấp dẫn hơn đối với nhóm khách thuê có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm vận hành. Theo ông, nhóm này chủ yếu được các đơn vị kinh doanh nhỏ, mới gia nhập thị trường lựa chọn, dẫn đến tình trạng thuê - trả diễn ra thường xuyên và tỷ lệ bỏ trống cao. Ông cho biết giá thuê của mặt bằng phân khúc này hiện đã giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, không ít mặt bằng nhà phố có bề ngang nhỏ, khoảng 4 m, đang rơi vào tình trạng bỏ trống kéo dài. Trên đường Lý Tự Trọng, nhiều căn nhà phố dạng này đã xuống cấp do vắng bóng khách thuê trong thời gian dài.

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận trên tuyến phố thời trang Lê Văn Sỹ (quận 3 cũ), khi môi giới cho biết hàng loạt mặt bằng trước đây do các đơn vị kinh doanh spa, salon tóc và cửa hàng mỹ phẩm bán lẻ thuê đã lần lượt trả lại, khiến số lượng nhà trống trên tuyến đường này gia tăng.

Một mặt bằng quy mô bề ngang nhỏ đang rao thuê trên đường Lê Văn Sỹ. Ảnh: Lam Như.

Thậm chí, một mặt bằng 3 tầng do thương hiệu Hasaki vừa rời đi hiện được rao cho thuê với giá khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng. Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh doanh của nhóm ngành làm đẹp trên tuyến Lê Văn Sỹ đang gặp không ít khó khăn, trong khi các cửa hàng thời trang, phụ kiện vẫn duy trì hoạt động tương đối ổn định.

Vẫn có mặt bằng được săn đón

Theo ông Tài, các đơn vị kinh doanh lâu năm thường chỉ ưu tiên mặt bằng có bề ngang từ 6 m trở lên để đảm bảo không gian vận hành và nhận diện thương hiệu.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều mặt bằng nhà phố trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh ế ẩm như trên, các mặt bằng cùng khu vực có bề ngang trên 8 m lại luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Nhiều thương hiệu lớn, đặc biệt là nhóm siêu thị tiện lợi và nhà hàng chuỗi, sẵn sàng cạnh tranh gay gắt để sở hữu những vị trí này, ưu tiên những nơi gần khu dân cư và có lưu lượng khách ổn định.

Điển hình, thương hiệu cửa hàng đa dụng KKV vừa thuê trọn một căn góc nhiều tầng tại nút giao Lê Lợi - Pasteur, đang trong quá trình hoàn thiện trước khi khai trương. Đây là một trong những mặt bằng có bề ngang lớn hiếm hoi còn lại trên trục đường Lê Lợi.

Về mặt bằng giá, ông Tài cho biết giá thuê đối với các mặt bằng ngang 8 m đã giảm khoảng 10% so với năm trước. Nếu tính thêm yếu tố lạm phát, mức giảm thực tế có thể lên tới 15% so với năm 2024. Với các khu vực xa trung tâm, xa khu dân cư, mức giảm có thể lên tới 20%.

Tuyến Nguyễn Trãi tại nút giao Ngã 6 Phù Đổng là một trong những cung đường chưa bao giờ "hạ nhiệt" khi những mặt bằng trống ít ỏi luôn nhanh chóng tìm được chủ mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một số trục đường mang tính biểu tượng như Lê Lợi, Lê Lai hay Đồng Khởi cũng vẫn giữ vững sức hút với tỷ lệ lấp đầy cao nhờ lượng khách du lịch ổn định.

Riêng đường Đồng Khởi, phần lớn mặt bằng hiện được lấp đầy bởi các nhà hàng cao cấp, dịch vụ massage thư giãn và cửa hàng lưu niệm, hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách lưu trú tại các khách sạn hạng sang trong khu vực.

Tín hiệu tích cực cũng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Ngã 6 Phù Đổng. Sau nửa năm chứng kiến làn sóng thoái lui, khu vực này đã bắt đầu đón nhận những gương mặt mới như Trà sữa 7K Tam Hảo, thời trang nữ She by Shj hay quán trà đạo Việt An Trà.

Tương tự, tuyến đường Lê Thị Riêng và Nguyễn Trãi cũng ghi nhận sự hồi phục đáng kể khi hầu hết biển báo cho thuê đã được tháo xuống, thay thế bằng những cửa hàng đang rục rịch khai trương.