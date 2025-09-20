Khi ‘tổng tài’ Diallo bị cáo buộc thuê người xử đồng đội

Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng khi một “tổng tài” bị tố đánh nhân viên trong quán cà phê, gợi nhớ những vụ việc tương tự từng xảy ra trong bóng đá thế giới.

Diallo từng khoác áo số 20 tại PSG.

Aminata Diallo là một trong những nghi phạm trong cuộc điều tra tư pháp liên quan đến vụ việc đồng đội Kheira Hamraoui bị "dân anh chị" chặn đánh.

"Dân anh chị" chặn đánh cầu thủ

Vào tối 4/11/2021, sau một bữa ăn tối của đội nữ Paris Saint-Germain (PSG), Aminata Diallo đề nghị chở đồng đội Hamraoui về nhà. Khi xe đến gần nhà của Hamraoui ở vùng Yvelines (Pháp), hai người đàn ông bịt mặt đã chặn xe, lôi Hamraoui ra ngoài và dùng gậy sắt đánh vào chân cô.

Vụ tấn công kéo dài vài phút trước khi những kẻ này bỏ trốn. Diallo, người cầm lái, được cho là bị "khống chế và đe dọa" nhưng không bị thương tích. Hamraoui sau đó phải nhập viện.

Sau vụ tấn công tháng 11/2021, Hamraoui bị thương nặng, phải khâu chân tay và bị ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tâm lý. Cô bị loại khỏi tuyển Pháp một thời gian vì chưa hồi phục hoàn toàn về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra vụ việc. Ban đầu, Diallo bị tình nghi là chủ mưu vụ tấn công để loại bỏ đối thủ cạnh tranh vị trí tiền vệ tại PSG và đội tuyển Pháp. Diallo bị bắt giữ để thẩm vấn nhưng sau đó được trả tự do vì thiếu bằng chứng.

Vụ việc của 2 nữ cầu thủ làm ầm ĩ PSG.

Tuy nhiên, cuộc điều tra không dừng lại mà tiếp tục đào sâu vào sự cạnh tranh, thù địch giữa hai cầu thủ này. Ngày 16/9/2022, Diallo bị bắt giữ trở lại cùng với bốn nghi phạm khác. Cùng ngày, cô bị khởi tố và tạm giam tại Versailles, với cáo buộc chủ mưu vụ hành hung đồng đội nhằm chiếm vị trí của Hamraoui trong đội hình ở các giải đấu sắp tới. Ngày 21/9/2022, Diallo được trả tự do nhưng bị đặt dưới sự giám sát tư pháp.

Vẫn bị mang tiếng

Cho đến hiện nay, Diallo chưa bao giờ thừa nhận có liên quan trực tiếp đến vụ hành hung đồng đội Hamraoui, và luôn khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra Pháp vẫn nghi ngờ Diallo có vai trò chủ mưu.

Lý do đầu tiên là trong vụ việc ngày 4/11/2021, khi Hamraoui bị một nhóm đàn ông bịt mặt lôi ra khỏi xe và đánh đập, chúng tập trung đánh vào chân - bộ phận quan trọng nhất với một cầu thủ. Trong khi đó, Diallo là người lái xe chở Hamraoui hôm đó, lại không bị tấn công.

Điều này khiến cảnh sát đặt nghi vấn. Luật sư của Diallo bảo vệ cô, khẳng định thân chủ vô tội và coi Diallo là “nạn nhân thứ hai” vì vào tối vụ hành hung, cô cũng bị ép ở trong xe và bị đe dọa.

Lý do thứ hai được báo Le Parisien tiết lộ Diallo từng tìm kiếm trên internet cách “làm gãy xương bánh chè” trước khi vụ việc xảy ra. Chính vì vậy, việc Diallo bị tạm giữ nhiều lần (11/2021 và 9/2022), có lúc bị tạm giam là cớ để người ta nghi ngờ "không có lửa sao lại có khói".

Tóm lại, Diallo bị tình nghi chủ mưu hành hung Hamraoui, nhưng chưa có bằng chứng pháp lý xác nhận cô trực tiếp hay gián tiếp ra lệnh đánh đồng đội. Vụ án khiến phòng thay đồ của đội nữ PSG bị chia rẽ.

Diallo dù đã được trả tự do và Hamraoui bình phục, nhưng đều đối mặt với những hệ lụy nặng nề cho sự nghiệp. Cả hai sau đó đều rời khỏi PSG và không còn là thành viên của đội tuyển quốc gia Pháp tham dự World Cup nữ 2023.

Diallo chuyển đến Levante sau vụ việc.

Sau khi rời PSG, Diallo từng ký hợp đồng ngắn hạn với CLB Levante (Tây Ban Nha) từ đầu năm 2023, nhưng hợp đồng không được gia hạn. Sau đó, cô chuyển tới thi đấu cho Al Nassr (Saudi Arabia) trong mùa giải 2023/24

Một kịch bản khác của vụ việc: Đánh ghen

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một mối quan hệ phức tạp giữa Hamraoui và cựu giám đốc thể thao của Barcelona, Eric Abidal. Thẻ SIM điện thoại của Hamraoui được đăng ký dưới tên Abidal. Hơn nữa, những kẻ tấn công được cho là đã hét lên trong lúc hành hung: "Mày thích ngủ với đàn ông đã có vợ lắm phải không?".

Cảnh sát đã mở rộng điều tra, nghi ngờ vợ của Abidal có liên quan đến vụ "đánh ghen" này. Abidal sau đó đã thừa nhận ngoại tình với Hamraoui và vợ ông đã đệ đơn ly hôn.

Hamraoui hiện thi đấu cho Al-Shabab trong giải bóng đá nữ Saudi Arabia kể từ tháng 8/2024. Ngoài ra, cô nộp đơn kiện PSG vì cáo buộc bị quấy rối tinh thần (“harassment moral”), cho rằng trong thời gian hồi phục sau vụ hành hung, PSG thi hành chính sách bỏ rơi. Sự việc khiến cầu thủ bị cô lập, bị đồng đội và ban lãnh đạo xem là nên rời CLB.