Khi nào Ronaldo tạo kỷ lục 1.000 bàn thắng?

Cristiano Ronaldo vẫn đang có những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn. Ảnh: Reuters.

Với cú đúp vào lưới Hungary trong trận hòa 2-2 của tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 hôm 15/10, Ronaldo cán mốc 948 bàn thắng. Anh phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử vòng loại World Cup, với 41 bàn sau 51 trận, vượt qua Carlos Ruiz của Guatemala (39 bàn).

Trong số 948 bàn thắng, CR7 ghi 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và 805 bàn ở cấp câu lạc bộ, trong tổng cộng 1.068 trận.

Với hiệu suất hiện tại, các chuyên gia dự đoán Ronaldo có thể vượt qua con số 1.000 bàn thắng vào khoảng tháng 10/2026. Điều này hoàn toàn khả thi khi Bồ Đào Nha gần như chắc suất dự World Cup 2026, trong khi hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr vẫn còn hai năm.

Ronaldo cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Dù đã bước sang tuổi 40 từ tháng 2, Ronaldo vẫn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong khả năng săn bàn. Tại Al Nassr, anh ghi tới 104 bàn trong 117 trận suốt bốn mùa giải, trở thành chân sút chủ lực của CLB trên mọi đấu trường.

Riêng trong năm 2025, Ronaldo đóng góp 32 bàn cho cả CLB lẫn đội tuyển, tiếp tục duy trì hiệu suất trung bình hơn 50 bàn mỗi năm - thành tích mà anh giữ vững liên tục từ năm 2010. Mùa giải bùng nổ nhất của CR7 là năm 2013, với 69 bàn thắng.

Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Khi đã đạt 948 bàn và tiến gần cột mốc 1.000, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi thời khắc siêu sao người Bồ Đào Nha lập nên kỷ lục mới.

Khoảnh khắc buồn của Ronaldo Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.