Châu Âu 'dậy sóng' vì trung vệ 0 đồng

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:18 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bayern Munich có thể chia tay trung vệ Dayot Upamecano vào mùa hè tới trước sự quan tâm mạnh mẽ của Real Madrid và Barcelona.

Upamecano được săn đón. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng của Upamecano với Bayern sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026. Cả Real và Barcelona đều xem tuyển thủ Pháp là lựa chọn lý tưởng cho hàng thủ khi không phải tốn phí chuyển nhượng.

Ban lãnh đạo Bayern muốn tránh kịch bản mất trắng Upamecano như trường hợp David Alaba trước đây và đang nỗ lực thuyết phục cầu thủ này gia hạn. Chủ tịch Herbert Hainer nhiều lần khẳng định: “Chúng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại lâu dài".

Dù vậy, quá trình đàm phán hợp đồng mới giữa Upamecano và đội bóng xứ Bavaria vẫn đang bế tắc do những bất đồng về điều khoản.

Ở mùa giải 2025/26, Upamecano vẫn đóng vai trò chủ chốt trong hàng thủ Bayern. Anh ra sân 9 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 8 lần đá chính, với tổng thời gian thi đấu lên tới 669 phút.

Trung vệ cao 1,86 m này nổi bật với lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và khả năng đọc tình huống thông minh. Upamecano từng góp công lớn giúp Leipzig lọt vào bán kết Champions League 2020, trước khi được Bayern chi 42,5 triệu euro để đưa về Allianz Arena vào hè 2021.

Kể từ đó, Upamecano có hơn 160 lần ra sân cho Bayern, giành 3 chức vô địch Bundesliga và là trụ cột thường xuyên tại Champions League. Ngoài ra, anh còn là thành viên của đội tuyển Pháp, từng tham dự World Cup 2022 và Euro 2024.

Khoảnh khắc buồn của Ronaldo Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

upamecano upamecano bayern munich

