Hồi kết cho Dybala ở tuyển Argentina

Theo các thông tin từ truyền thông Argentina, tiền đạo Paulo Dybala khả năng cao không nằm trong danh sách triệu tập cho đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026.

Dybala từng cùng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022

Dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn hơn 8 tháng nữa mới khởi tranh, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni của Argentina đã lên bộ khung sẵn sàng và chỉ cần bổ sung vài cái tên để hoàn thiện đội hình 26 cầu thủ.

Theo ESPN, Dybala không được HLV Scaloni cùng đội ngũ huấn luyện Argentina đánh giá cao, và trừ khi có bất ngờ lớn từ giờ đến cuối mùa, nếu không chân sút của Roma sẽ vắng mặt ở World Cup 2026.

Với hàng công hiện tại bao gồm Lautaro Martínez, Messi, Julián Alvarez, Nicolás González, Dybala rất khó chen chân vào đội hình chính. Ngay cả nếu phải lựa chọn các phương án dự bị, HLV Scaloni cũng thích sử dụng các tài năng trẻ như Giuliano Simeone, Franco Mastantuono hơn Dybala.

Việc Dybala không được xem xét trong danh sách dự kiến là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ, bởi tiền đạo này từng là một phần quan trọng trong hành trình của Argentina tại các giải đấu trước.

Tuy nhiên, HLV Scaloni đang ưu tiên xây dựng đội hình trẻ hóa. Thuyền trưởng tuyển Argentina chỉ còn phân vân ở ba vị trí, bao gồm suất thủ môn thứ ba, một trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Messi và các đồng đội đang là đương kim vô địch World Cup.

Hiện tại, Walter Benítez được xem là ứng cử viên cho vai trò thủ môn thứ ba của đội tuyển. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được chốt.

Ở hàng thủ, HLV Scaloni đang cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng của Lisandro Martínez để đảm bảo sự ổn định cho hàng thủ. Trung vệ Manchester United từng là một trong những trụ cột quan trọng ở tuyển Argentina, nhưng tình hình thể lực và phong độ của anh vẫn đang được theo dõi sát sao.

HLV Scaloni sẽ chờ đợi và đánh giá thêm trước khi đưa ra quyết định về việc triệu tập Martínez. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện Argentina cũng muốn triệu tập một tiền vệ phòng ngự mới để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa trước World Cup 2026.