Khi nào Ronaldo chạm mốc 1.000 bàn thắng?

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận mức lương 200 triệu euro mỗi năm, tương đương khoảng 16,6 triệu euro/tháng, hay 550.000 euro mỗi ngày, tức 6,5 euro mỗi giây. Ngoài ra, Ronaldo còn được Al-Nassr chia 15% cổ phần CLB, khẳng định vai trò biểu tượng của anh tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Phong độ ghi bàn của CR7 vẫn ấn tượng. Anh cùng Bồ Đào Nha vô địch Nations League và ghi bàn ở cả hai trận đấu cuối. Hiện Ronaldo có 138 bàn thắng sau 221 trận cho tuyển Bồ Đào Nha, bỏ xa Messi (112 bàn) và có thể sẽ tiếp tục khoác áo ĐTQG đến World Cup 2026.

Ở cấp CLB, CR7 chạm mốc 800 bàn thắng chính thức. Riêng tại Al-Nassr, anh ghi 99 bàn và có 19 kiến tạo sau 111 trận, đạt hiệu suất 0,89 bàn/trận. Đây cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi rời Real Madrid.

Theo các con số thống kê, nếu duy trì phong độ và thể trạng ổn định như hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể chạm mốc 1.000 bàn trước khi hợp đồng kết thúc, vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, một kỷ lục mà anh quyết biến thành di sản không ai có thể xô đổ.

Tất nhiên, để hiện thực hóa tham vọng, Ronaldo cần duy trì thể trạng sung mãn, tiếp tục ra sân đều đặn 45 trận/mùa như hiện tại. Số bàn của Ronaldo không chỉ đến từ Al-Nassr mà còn phụ thuộc vào màn trình diễn cùng tuyển Bồ Đào Nha khi anh quyết tâm giữ vững kỷ lục "vua phá lưới mọi thời đại" ở cấp đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi mà nhiều cầu thủ giải nghệ, Ronaldo vẫn khát khao vượt giới hạn bản thân. Siêu cỗ máy ghi bàn người Bồ muốn để lại dấu ấn bất diệt. 1.000 bàn thắng là con số mà thế hệ sau khó lòng chạm tới, biến anh trở thành chuẩn mực của sự bền bỉ và vĩ đại trong thế giới bóng đá.

