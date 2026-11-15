Khi Argentina và Bồ Đào Nha cùng nhớ Messi, Ronaldo

Trận thua của Argentina và Bồ Đào Nha gợi nhớ một thói quen của người xem bóng đá suốt nhiều năm: xem Ronaldo đá xong, lại chờ đến lượt Messi.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi từng khiến người hâm mộ xem xong trận của người này lại chờ đến lượt người kia.

Đêm 15/6/2018, Cristiano Ronaldo đặt bóng trước hàng rào Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha đang bị dẫn 2-3, trận đấu chỉ còn vài phút. Ronaldo sút qua hàng rào, hoàn tất cú hat-trick và giữ lại một điểm. Xem xong trận ấy, người ta đã có sẵn một câu hỏi cho ngày hôm sau: Lionel Messi sẽ làm gì trước Iceland?

Messi đá hỏng phạt đền, Argentina hòa 1-1. Câu “Ronaldo gọi, Messi trả lời” đâu phải lúc nào cũng đúng với diễn biến trên sân. Có hôm người kia trả lời bằng một bàn thắng, có hôm bằng một cú sút hỏng. Cái hay nằm ở chỗ ta vẫn chờ xem. Một trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha khiến người ta muốn bật thêm trận Argentina gặp Iceland. Hai trận ở hai bảng khác nhau bỗng có chuyện để kể cùng nhau.

Ngày mai đến lượt Messi

Bốn năm sau, ở Qatar, Ronaldo sút phạt đền vào lưới Ghana trong trận thắng 3-2, trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup. Hai ngày sau, Argentina vẫn hòa Mexico 0-0 đến phút 64. Messi nhận bóng trước vùng cấm, khống chế một nhịp rồi sút chìm qua tay Guillermo Ochoa. Argentina thắng 2-0.

Sau cú vấp trước Saudi Arabia, bàn mở tỷ số ấy của Messi giúp người Argentina thở phào. Còn với người vừa xem Ronaldo lập kỷ lục, họ lại có hai bàn thắng để đem ra nói trong cùng một cuộc trò chuyện.

Tại World Cup 2022, Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở năm kỳ World Cup, còn Lionel Messi mở tỷ số trước Mexico hai ngày sau.

Những cuộc so sánh đôi khi vô lý. Ronaldo ghi từ chấm phạt đền trước Ghana thì liên quan gì đến cú sút của Messi trước Mexico? Hai người gặp những đối thủ khác nhau, trong những trận có yêu cầu khác nhau.

Song, ngay cả khi đã chán tranh luận ai hay hơn, người ta vẫn có thể mở lịch xem tối mai Argentina đá mấy giờ. Chuyện bắt đầu bằng việc so bàn thắng, rồi thành thói quen theo dõi cả hai, kể cả khi ta chỉ thích một người.

Tháng 11/2026, hai đội tuyển vẫn ra sân cách nhau một ngày. Argentina gặp Uruguay ở La Bombonera, Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch ở Braga. Lần này, điểm chung giữa hai trận là cả Messi lẫn Ronaldo đều đã chia tay đội tuyển.

Nhiều khán giả ở La Bombonera vẫn mặc áo Messi, trong khi Lionel Scaloni để trống số 10. Tại Braga, các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo in tên Ronaldo khi cử hành quốc ca. Trên khán đài có dòng chữ “Obrigado, capi7ão” - cảm ơn, đội trưởng.

Khán đài Braga vẫn gọi Ronaldo

Argentina cầm bóng 72%, sút 18 lần, rồi thua Uruguay 1-2. Đội của Diego Forlan chỉ dứt điểm bốn lần và ghi hai bàn từ các tình huống cố định.

Forlan, cựu tiền đạo nay dẫn dắt Uruguay, nhận xét Argentina có bóng nhiều nhưng ít làm đội khách thực sự lâm nguy. AP cũng chỉ ra chỗ hụt trong lối chơi của đội chủ nhà. Họ vẫn đưa được bóng lên, nhưng thiếu những pha xử lý sắc bén ở gần vùng cấm. Phút 73, Gianluca Prestianni kiến tạo để Julian Alvarez rút ngắn tỷ số. Argentina còn thời gian, và lần này chính những cầu thủ ấy phải tìm bàn gỡ.

CĐV Bồ Đào Nha vẫn hô tên Cristiano Ronaldo khi đội nhà bị Đan Mạch dẫn 0-4 trong đêm tri ân anh tại Braga.

Ở Braga, CĐV hô tên Ronaldo sau bàn thua thứ tư. Chi tiết ấy đáng nhớ hơn cả màn tri ân trước trận. Lúc cử hành quốc ca, mọi người cảm ơn anh vì những gì đã làm.

Khi Bồ Đào Nha bị dẫn 0-4, tên Ronaldo lại vang lên giữa một trận đấu đang tuột khỏi tay đội chủ nhà. Bồ Đào Nha có 8 cú sút trúng đích, nhưng phải đến phút 90+3 mới ghi bàn nhờ Bernardo Silva. Khi ấy, Rasmus Højlund lập cú đúp và Đan Mạch đã định đoạt trận đấu.

Chỉ hơn một tháng trước, Bồ Đào Nha thắng chính Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen trong trận Ronaldo vắng mặt. HLV Jorge Jesus có lý khi nhìn vào những gì đội mình làm chưa tốt ở Braga. Ông chỉ ra Joao Felix gặp khó khi nhận bóng giữa các tuyến, còn hàng thủ để đối phương có quá nhiều khoảng trống sau giờ nghỉ.

Những việc ấy có thể sửa trên sân tập. Tiếng gọi từ khán đài thuộc về một chuyện khác. Người hâm mộ từng nhiều lần thấy Ronaldo ghi bàn ngay khi họ tưởng trận đấu đã hết cách. Hôm ấy, họ vẫn gọi tên anh.

Rồi Argentina sẽ lại thắng, Bồ Đào Nha sẽ có những đêm đáng nhớ với một thế hệ khác. Còn câu “Ronaldo gọi, Messi trả lời” sẽ ở lại trong những đoạn video cũ. Có lẽ phải đến lúc xem xong một trận Bồ Đào Nha và chợt nhận ra mình chẳng còn lý do quen thuộc để tra giờ Argentina đá ngày mai, người ta mới thấy hai cuộc chia tay ấy đã thay đổi cả cách mình xem bóng đá.