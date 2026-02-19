Khen thưởng nóng các tập thể, cá nhân truy bắt nghi phạm vụ cướp giật

Ngày 19/2, phường Vị Thanh (thành phố cần Thơ) tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Vị Thanh đã khen thưởng cho 2 tập thể gồm Công an phường Vị Thanh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ và 11 cá nhân thuộc Công an phường Vị Thanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

Tại buổi khen thưởng, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh Trần Thanh Liêm đánh giá cao công tác ứng trực, xử lý tình huống kịp thời, nhanh chóng tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc và bắt nhanh đối tượng gây án.

Phó Chủ tịch UBND phường Vị Thanh Đàm Văn Xám trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đồng thời mong muốn lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó như VOV thông tin, vào sáng ngày 18/2, bà Nguyễn Thị H. (SN 1976), điều khiển xe máy chở bà Lê Thị Hà M. (SN 1991), đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh thì bất ngờ bị 1 đối tượng là nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến bà H. mất lái, ngã xuống phần đường ôtô chiều ngược lại.

Cùng lúc này, xe tải do anh Ngô Văn L. điều khiển đang lưu thông hướng ngược lại, do tình huống xảy ra bất ngờ nên anh L. không kịp xử lý, dẫn đến va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, còn chị M. bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng cướp giật tài sản ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Vị Thanh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ triển khai lực lượng truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ truy xét nóng theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Vĩnh An (SN 1997), ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang, cùng phương tiện gây án.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.