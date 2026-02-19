Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng cướp giật tài sản gây tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong

  • Thứ năm, 19/2/2026 08:32 (GMT+7)
  • 08:32 19/2/2026

Tối 18/2 (mùng 2 Tết), Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ được nghi phạm cướp giật tài sản gây tai nạn làm 1 người tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 18/2, bà Nguyễn Thị H. (SN 1976), điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Hà M. (SN 1991), đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh bất ngờ bị 1 đối tượng là nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến bà H. mất lái, ngã xuống phần đường ôtô chiều ngược lại.

cuop anh 1

Cơ quan Công an lấy lời khai đối với đối tượng Bùi Vĩnh An - Ảnh: CA Cần Thơ
cuop anh 2

Phương tiện đối tượng An sử dụng để gây án - Ảnh: CA Cần Thơ

Cùng lúc này, xe tải do anh Ngô Văn L. điều khiển đang lưu thông hướng ngược lại, do tình huống xảy ra bất ngờ nên anh L. không kịp xử lý, dẫn đến va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, còn chị M. bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng cướp giật tài sản ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Vị Thanh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ triển khai lực lượng truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ truy xét nóng theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Vĩnh An (SN 1997), ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang, cùng phương tiện gây án.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tối giao thừa, 2 đối tượng giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp giật tài sản trị giá khoảng 74 triệu đồng tại một tiệm vàng ở xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng). Sau 16 giờ gây án, cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long (SN 1977), Dương Đức Việt (SN 2007) và Phạm Nam Khánh (SN 2010) về hành vi "Cướp tài sản" theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trên đường về quê ăn Tết, khi đi ngang qua địa phận xã Phú Giáo, TP.HCM, anh T. bị một nhóm thanh niên truy đuổi hơn 2 km rồi chặn đường đánh và cướp tài sản.

https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-gay-tai-nan-lam-1-phu-nu-tu-vong-post1269912.vov

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

cướp Cần Thơ cướp giật tài sản tai nạn tử vong Cần Thơ

