Khen thưởng người leo tường cứu hai cô gái trong đám cháy ở Hà Nội

Sáng 31/5, UBND phường Phú Lương, UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã khen thưởng đột xuất anh Lèng Văn Bằng (SN 1985, quê tại Điện Biên).

Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra lúc 5h33 ngày 30/5 tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ có địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La (phường Phú Lương). Ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2, thời điểm xảy ra cháy có 9 người ở bên trong.

Phát hiện đám cháy, không quản hiểm nguy, anh Lèng Văn Bằng đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà, đập con tiện xi măng ở ban công và giải cứu hai người đang mắc kẹt bên trong.

Tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông đánh giá, anh Lèng Văn Bằng đã không màng hiểm nguy, lao vào đám cháy để cứu người, để lại những hình rất đẹp trong lòng người dân.

"Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở từ Công an quận, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ đã tự giác cắt lồng sắt ở ban công, mở lối thoát nạn nên trong vụ cháy đã có 4 người tự thoát được ra bên ngoài. Khi xảy ra sự việc, anh Lèng Văn Bằng phát huy tinh thần cứu người là trên hết và đã cứu được nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu được 3 người khác", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu.

Cũng trong buổi lễ, UBND phường Phú Lương đã tặng giấy khen cho anh Lèng Văn Bằng vì hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, anh Lèng Văn Bằng cho biết, anh từ quê hương Điện Biên về Hà Nội làm ăn được 10 năm, lúc nào cũng tâm niệm đã làm việc tốt thì khó đến đâu cũng phải cố.

"Tôi gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, bà con nhân dân đã khen thưởng tôi. Bản thân tôi khi lao vào đám cháy cứu 2 bạn trẻ kia chỉ với suy nghĩ là cứu người là trên hết", anh Lèng Văn Bằng nói.

5h33 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 7, tổ 1, Ba La (quận Hà Đông). Tại hiện trường, khói đã bao trùm ngôi nhà 3 tầng quây kín lồng sắt xung quanh ban công và tum.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và Đội Chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái của nhà hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan.

"Người dân đã cứu được 2 người, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công quận Hà Đông thông tin.