Khán giả mệt mỏi với phim có Ngọc Huyền

"Cha tôi, người ở lại" tiếp tục là chủ đề tranh luận mỗi khi xuất hiện tình tiết mới. Việc dành nhiều thời lượng vào tuyến nhân vật phụ khiến khán giả mệt mỏi.

Đối lập thời điểm mới phát sóng, Cha tôi, người ở lại vắng bóng lời khen ngời từ khán giả trong những tập gần đây, sau khi chuyển sang bối cảnh 6 năm sau. Hơn nửa thập kỷ xa cách, An (Ngọc Huyền) thờ ơ khi thấy Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) trở về.

Màn dỗi hờn kéo dài trong hai tuần khiến người xem bức xúc. Chỉ tới khi Việt nhập viện vô tình tiết lộ Nguyên mắc trầm cảm, An mới làm lành với các anh. Thế nhưng, vừa nguôi cơn giận vì An, khán giả tiếp tục mất kiên nhẫn với kịch bản dài dòng, lê thê xoay quanh tuyến nhân vật phụ.

Vòng xoáy gia đình và tình yêu

Nhân vật trung tâm tuần này là Việt. Chứng kiến cậu con trai đi sớm về khuya, hỏi chuyện thì lẩn tránh khiến bố Bình (NSƯT Thái Sơn) trăn trở. Tự mình tìm hiểu, bố Bình ngỡ ngàng khi biết Việt làm phụ bếp thay vì phòng tài vụ như cậu kể. Ngoài ra, Việt một thân một mình vật lộn nơi đất khách quê người suốt những năm qua vì bố đẻ ngừng chu cấp.

Ở quê, ông nội Việt (NSND Công Lý) tới tìm bác Chiến (Trung Ruồi), bày tỏ mong muốn gặp cháu nội nhưng không may bị đột quỵ. Nghe tin, Việt và Huấn (Minh Tiệp) trở về, chạm mặt nhau sau nhiều năm. Trong khi Việt thể hiện sự hiếu thảo, ân cần chăm sóc thì Huấn chỉ nhăm nhe việc thừa kế tài sản.

Tình cờ, Phi (Tuấn Việt) đưa con trai và Quyên (NSƯT Kiều Anh) tới dùng bữa tại nhà hàng nơi Việt làm việc. Đứng ra xin lỗi vì món ăn gặp vấn đề, cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con rơi vào cảnh éo le. Để giữ thể diện cho nhà hàng, Việt nhẫn nhục, làm theo mọi yêu cầu mà Phi đưa ra. Hiện tại, Việt là nhân vật đáng thương nhất khi ông nội bệnh tật, bố đẻ tham lam, mẹ ruột bất lực.

Bộ phim song hành yếu tố gia đình lẫn tình yêu.

Sau khi hàn gắn, An chủ động thể hiện sự quan tâm tới Nguyên và Việt. Với Việt, cô tận tình chăm sóc tại bệnh viện. Ôm chầm lấy Việt khi biết anh phải trải qua tháng ngày vất vả nơi đất khách quê người. Biết Nguyên mắc trầm cảm, An tinh tế chăm sóc anh bằng việc ủ trà thảo mộc, rủ chạy bộ buổi tối để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, An và Nguyên cũng có những hành động, cử chỉ khó phân biệt mối quan hệ.

Cụ thể, Nguyên tặng kẹo mút, quà vặt yêu thích của An, đồng thời cam kết không bao giờ rời xa cô như trước. Ngược lại, An muốn Nguyên làm những gì anh muốn, cả hai có thể xa cách về địa lý nhưng mãi trong tâm trí nhau. Một tình huống khác, An đau chân khi chạy bộ khiến Nguyên phải cõng về. Cuộc trò chuyện giữa hai người tương tự việc "thả thính" trong tình yêu.

Ở một diễn biến khác, bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) phấn khởi thông báo sẽ xây lại ngôi nhà cho khang trang, tiện nghi hơn. Đảm nhận thiết kế ngôi nhà chính là cô kiến trúc sư cá tính Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Qua nhiều tình huống, họ dần thấu hiểu hoàn cảnh sống của nhau, là tiền đề để cả hai phát triển tình cảm trong những tập tới.

Khán giả mệt mỏi vì kịch bản

Với bối cảnh 6 năm sau, Cha tôi, người ở lại sở hữu kịch bản tương đối phức tạp kết hợp khối nhân vật đồ sộ. Bộ phim tách biệt thành hai tuyến truyện là gia đình và tình yêu. Mỗi tuyến xoay quanh từng nhân vật trong gia đình năm người Bình, Chính, An, Nguyên, Việt cùng các nhân vật phụ. Thoạt nhìn qua, Cha tôi, người ở lại kể câu chuyện dưới nhiều chiều cạnh, song người xem lại bội thực bởi sự đa dạng đó.

Chẳng hạn, câu chuyện Việt được chẻ làm đôi. Một là mối quan hệ với nhà nội, hai là việc hàn gắn tình cảm mẹ con. Một vài thời điểm, khán giả cảm thấy sốt ruột khi bộ phim dành thời lượng vào câu chuyện của nhân vật Quyên. Hơn hết, họ thắc mắc, không hiểu vì sao Quyên lại tỏ ra khép nép, rụt rè trước Phi.

"Quá thừa diễn viên, không nên xuất hiện nhân vật này trong phim","Xem không bỏ tập nào mà vẫn không hiểu tại sao mẹ Việt lại phải chịu đựng ông kia. Có thể hiểu Quyên bảo vệ đứa bé vì giữ lời hứa nhưng lúc gặp Việt tại lại không được nhận nhau?", khán giả bình luận sau tập phim mới nhất.

Kịch bản Cha tôi, người ở lại trải dài nhiều tuyến truyện.

Tương tự, nhiều khả năng Liên (Thu Quỳnh), mẹ của Nguyên sẽ trở về mang đến rắc rối trong những tập sắp tới. Nhiều khán giả không còn xa lạ khi thấy Liên nổi trận lôi đình, giành giật con trai.

Trong khi đó, chuyện tình giữa bố Chính và Tuệ Minh nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Không chỉ mang đến những phút giây giải trí, cả hai còn thu hút người xem qua những tình huống va chạm, phát triển mối quan hệ. Người xem đồng cảm khi hai người có cùng xuất phát điểm, đều đổ vỡ trong tình yêu.

Ngược lại, tình yêu thế hệ trẻ không được như vậy. Hiện, An và Nguyên đang "mập mờ", ranh giới giữa tình anh em và tình yêu trở nên mong manh và đó là điều khiến khán giả phản đối. Đa số bày tỏ mong muốn An, Nguyên, Việt mãi là anh em, thương yêu nhau như ruột thịt. Về mặt tình cảm, họ mong muốn An - Đại, Nguyên - Thảo sẽ thành đôi, bứt phá khỏi bản gốc.