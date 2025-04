Cuộc báo thù của điệp viên nghiệp dư gây tiếc nuối

Rami Malek thu hút người xem khi hóa thân thành điệp viên nghiệp dư. Song, kịch bản lan man đã hạn chế màn thể hiện của nam diễn viên.

Genre: Phản gián, Hành động, Giật gân

Director: James Hawes

Cast: Rami Malek, Laurence Fishburne, Jon Bernthal

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Bí ẩn, biến hóa là cách Rami Malek làm nên tên tuổi qua loạt tác phẩm Night at the Museum (2006-2014), Bohemian Rhapsody (2018) hay No Time To Die (2021). Tương tự, chủ nhân tượng vàng Oscar 2019 có màn thể hiện ấn tượng trong The Amateur (tựa Việt: Tay nghiệp dư). Tác phẩm đặt ra câu hỏi thú vị, chuyện gì xảy ra khi chuyên gia công nghệ trở thành điệp viên?.

Tay ngang trở thành điệp viên, nhân vật của Rami Malek khó tránh mác “nghiệp dư” nhưng vẫn đáng gờm. Xuyên suốt 122 phút, The Amateur không chỉ là hành trình báo thù tinh vi mà còn truyền tải thông điệp nhân văn tới khán giả.

Cơn khát báo thù của điệp viên “nghiệp dư”

Trong phim, Rami Malek hóa thân thành Charles Heller, chuyên gia giải mã và phân tích tài liệu tại CIA. Ngoài niềm đam mê với những dãy số, kỹ thuật và công nghệ, Heller còn là người chồng tháo vát, yêu thương vợ hết lòng. Cho tới một ngày, cuộc sống Heller đảo lộn khi phát hiện mặt tối của người đứng đầu CIA.

Cầm trong tay tài liệu mật, Heller chưa biết phải làm gì thì biến cố ập đến, vợ anh bị sát hại trong một vụ khủng bố ở London. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan tình báo, Heller tự mình điều tra. Thậm chí, anh thúc giục cấp trên đòi lại công lý cho người vợ đã khuất. Bức xức trước thái độ hờ hững, Heller đe dọa, yêu cầu cấp trên cho anh tham gia khóa huấn luyện để báo thù.

Dưới sự hướng dẫn từ đại tá Henderson (Laurence Fishburne), Heller học cách sử dụng vũ khí, chế tạo thiết bị, rèn giũa tâm lý. Tới bài kiểm tra cuối cùng, anh chần chừ, không đủ bản lĩnh để bóp cò. Bản chất con người khó thay đổi, Heller là một người hiền lành chứ không phải điệp viên sừng sỏ.

Tại CIA, cấp trên đang ráo riết, lật từng ngõ ngách để tìm tệp tài liệu nhằm xóa dấu vết nhưng không thành. Họ ra lệnh đại tá Henderson thủ tiêu Heller ngay trong khóa huấn luyện, coi đó như một sơ suất. Thế nhưng, Heller kịp thời trốn thoát, bắt đầu hành trình báo thù.

Charles Heller theo đuổi con đường điệp viên "nghiệp dư" để báo thù cho vợ.

Sở hữu chỉ số IQ lên tới 170, Charles Heller nhanh chóng xác định đối tượng đầu tiên. Lần đầu thực chiến, anh chàng bộc lộ nhiều điểm yếu về tâm lý lẫn kỹ năng. Gián tiếp gây ra cái chết cho đối tượng mà chưa có được thông tin, Heller hiểu rằng mình cần phải thay đổi. Đó cũng là lúc Heller tìm đến Inquiline, đầu mối cung cấp tài liệu khiến cấp trên khiếp sợ.

Vận dụng kiến thức từ khóa huấn luyện kết hợp kinh nghiệm từ Inquiline, Heller tiến bộ nhanh chóng. Với đối tượng thứ hai, anh chàng tiếp cận với kế hoạch bài bản, tiếc rằng cách khai thác thông tin chưa hiệu quả. Chỉ tới đối tượng thứ ba, Heller hoàn thiện bản thân với màn tra hỏi thông tin đáng gờm.

Cuối cùng, Heller cũng chạm mặt đối tượng thứ tư, kẻ nổ súng lấy đi mạng sống của người vợ yêu quý. Thế nhưng, Heller khiến người xem bất ngờ bới cách anh khép lại hành trình báo thù. Không mất một giọt máu, Heller khéo léo dẫn hắn lọt vào vòng vây cảnh sát. Đồng thời, tệp tài liệu mật được công khai, cấp trên phải trả giá cho hành động sai lầm.

Kịch bản lan man đáng tiếc

Thực tế, The Amateur kể một câu chuyện không mới, một nhân vật hiền lành, "mọt sách" trở thành điệp viên bất đắc dĩ. Tác phẩm lôi cuốn người xem bởi quá trình nhân vật lột xác, chuyển biến vai trò. Qua cách hành động vụng về, Heller gieo trồng hạt giống kỳ vọng cho khán giả, giữ chân họ tới phút cuối để thấy anh trưởng thành.

Để hiện thực hóa điều đó phải dành lời khen cho Rami Malek. Không chỉ khắc họa trí thông minh, lanh lợi ở một chuyên gia tình báo, nam diễn viên khiến người xem đồng cảm với nỗi đau của nhân vật. Từ suy sụp, bất lực tới sợ sệt, run rẩy và rồi mạnh mẽ, quyết đoán, anh đều thể hiện rõ nét. Đáng tiếc cho Rami Malek khi kịch bản The Amateur bộc lộ hạn chế.

Lan man và lãng phí là điều dễ nhận thấy ở The Amateur. So với khởi đầu mạch lạc, bộ phim dần nảy sinh những tình tiết dư thừa, kéo dài thời lượng không cần thiết khi Heller đặt chân tới châu Âu. Trong khi đó, Laurence Fishburne sáo rỗng với màn rao giảng đạo lý hay Jon Bernthal xuất hiện thoáng qua là một sự lãng phí.

Rami Malek diễn xuất ấn tượng trong The Amateur.

Trên trang Rotten Tomatoes, The Amateur gây chia rẽ giữa giới phê bình và khán giả với số điểm lần lượt là 61% và 89%. Trong khi giới phê bình mong chờ nhiều hơn vào một bộ phim hành động, phản gián thì khán giả bày tỏ hài lòng khi thấy Rami Malek, Jon Bernthal, và Lawrence Fishburne.

"The Amateur trở thành nạn nhân bởi cốt truyện lỏng lẻo. Bộ phim đơn giản so với những tình tiết phức tạp được cài cắm", Jen Yamato từ Washington Post viết. "Bề ngoài là một bộ phim gián điệp kịch tính về báo thù, song Rami Malek khéo léo tạo khiến người xem suy ngẫm khi nỗi đau xuất hiện trong cuộc sống", Tatiana Hullender từ Screen Rant nhận định.

Đằng sau công cuộc báo thù, The Amateur cài cắm những thông điệp đáng suy ngẫm. Cụ thể, Heller phản ánh cảm xúc đau khổ mà nhiều người phải đối mặt khi mất đi người thân. Buông bỏ hận thù không dễ nhưng đó điều cần làm. Tương tự, cấp trên của Heller đã phải trả giá vì lợi dụng quyền lực cho mục đích cá nhân.