Khán giả mất kiên nhẫn với vai diễn của Trần Nghĩa

Nguyên do Trần Nghĩa đảm nhận khó thuyết phục khán giả cả về diễn xuất lẫn tâm lý nhân vật. Những tình tiết mới nhất chưa thể giúp Nguyên lội ngược dòng trong "Cha tôi, người ở lại".

Cha tôi, người ở lại bước vào giai đoạn sóng gió hơn bao giờ hết với loạt tình tiết chồng chéo, nhân vật gây tranh cãi. Chỉ vài tập nữa là câu chuyện về gia đình năm bố con chính thức khép lại, nhiều khán giả hồi hộp, mong chờ vào một cái kết mới mẻ, tách biệt khỏi bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà. Song, người xem cũng chật vật nuôi hy vọng bởi nhóm nhân vật Nguyên, Liên, Quyên.

Điểm nóng thời gian qua là “anh cả” Nguyên do Trần Nghĩa đảm nhận không ngừng vấp ý kiến trái chiều. Trở về sau 6 năm, Nguyên thay đổi tâm lý đột ngột. Cụ thể, anh thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt ưu tư, phiền muộn. Trong các tình huống xung đột, anh thiếu chính kiến, khiên cưỡng thể hiện quan điểm. Đặc biệt là mối quan hệ rối như tơ vò với An (Ngọc Huyền).

Bình yên là thứ xa xỉ với 'Cha tôi, người ở lại'

Không ngoài dự đoán, Liên (Thu Quỳnh) là cơn ác mộng cho năm bố con lẫn khán giả kể từ khi trở về. Mai mối Nguyên với Thảo (Thanh Huế), gây áp lực lên bố Bình (NSƯT Thái Sơn) và bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) để con trai về sống bên mình, Liên không thiếu chiêu trò. Trước tình huống khó xử, An khuyên Nguyên nên ở cùng mẹ, song anh bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cô cố tình đẩy anh ra xa.

Tranh thủ chuyến đi công tác, Nguyên âm thầm dọn vào ở nội trú trong bệnh viện. Khi Thảo đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội, Nguyên giận dữ yêu cầu cô xóa hình, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa họ. Trái tim Thảo tan vỡ làm trăm mảnh, cô suy sụp tới mức ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Gương vỡ rồi lại lành, Nguyên và An có buổi dạo chơi trong công viên, nơi hai người tâm sự về những chuyện đã qua. Trong khi Nguyên bày tỏ mong muốn về nhà thường xuyên hơn thì An đề nghị giữ mãi mối quan hệ anh em. Trái ngược thái độ dứt khoát từ An, khuôn mặt Nguyên hiện rõ sự do dự.

Gia đình năm bố con xáo trộn trong những tập gần đây.

Ở diễn biến khác, Chính hụt hẫng khi thấy Tuệ Minh (Lương Thu Trang) cười nói vui vẻ với người yêu cũ. Bỏ ngoài tai lời giải thích từ Tuệ Minh, Chính cảm thấy bản thân không được tôn trọng, vùng vằng bỏ đi. Nhiều khả năng cặp đôi này sẽ sớm hàn gắn bởi cả hai còn nặng tình cảm dành cho nhau.

Trong khi đó, Việt (Thái Vũ) là nhân vật hạnh phúc nhất tuần này khi tháo gỡ thành công nút thắt suốt thời gian qua. No đòn từ đám côn đồ, ông Huấn (Minh Tiệp) ăn năn hối cải về quá khứ bất hảo. Vài ngày sau, chúng tìm đến siết nợ nhưng Quyên (NSƯT Kiều Anh) đứng ra trả thay cho gia đình chồng cũ. Trở lại thành phố, Quyên và Bình được "đẩy thuyền" qua loạt tình tiết ẩn ý.

Với những gì diễn ra trong tập 39, Cha tôi, người ở lại sẽ tập trung vào chuyện tình Chính - Tuệ Minh và Quyên - Bình, đồng thời tiếp diễn tam giác Nguyên - An - Thảo. Đáng chú ý là Đại đang trong mối quan hệ với nhân vật nữ mới, tình cờ từng thích thầm Việt năm xưa. Đây có thể là tuyến nhân vật mới được phát triển trong tuần sau.

Khán giả mất kiên nhẫn với Nguyên

Tới thời điểm hiện tại, Nguyên là nhân vật được khán giả gọi tên nhiều nhất trong Cha tôi, người ở lại. Sau từng tập, Nguyên xuất hiện cùng An hay không thì vẫn là chủ đề tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn cơn đến từ bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà khi hai nhân vật này nảy sinh tình cảm và thành đôi. Bởi vậy, người xem kỳ vọng vào một cái kết dễ chấp nhận hơn.

Bối cảnh 6 năm sau, Nguyên xuất hiện với dáng vẻ ủ ũ, ánh mắt đượm buồn, giọng nói thều thào khó nghe. Nguyên khác lạ như vậy là bởi khoảng thời gian áp lực khi sống cùng mẹ. Tổn thương, uất ức dồn nén tới mức khiến anh mắc trầm cảm. Dù trở về bên năm thành viên, Nguyên không thể rạng rỡ, vui vẻ hơn chút nào.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên diễn biến tâm lý phức tạp hơn trước, khó đoán. Bề ngoài là anh em thân thiết nhưng đằng sau Nguyên lấp lửng, mập mờ muốn "đổi vai" trong mối quan hệ với An. Thể hiện nhân vật là Trần Nghĩa, nam diễn viên chưa thể khiến người xem hài lòng với nét diễn xuất khiên cưỡng, đài từ lẫn thoại trong phim.

Nguyên do Trần Nghĩa đảm nhận chưa thể khiến khản giả màn ảnh nhỏ hài lòng.

Trên trang cá nhân, Trần Nghĩa từng đăng tải bài viết chia sẻ về vai diễn do mình đảm nhận, mong khán giả kiên nhẫn: "Tình cảm giữa Nguyên và An không chỉ đơn giản là yêu - ghét mà ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp. Sự rung động ban đầu, niềm tin, hy vọng nhưng cũng có cả hoài nghi, sợ hãi và tổn thương. Khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc hàn gắn, đó mới là sức hút thật sự của một mối tình bền chặt".

Song, đa số khán giả vẫn giữ nguyên quan điểm về nhân vật này: "Bác sĩ kiểu gì mà lúc nào cũng thều thào, thiếu sức sống. Trông như sắp ngất tới nơi rồi", "Nguyên không có một tí chính kiến nào. Phải mình thì không bao giờ chọn kiểu người này làm chồng. Xem mệt mỏi","Nhìn Nguyên lúc nào mặt cũng buồn như đưa đám, xem phim mất hết cảm xúc".

Dễ thấy, chỉ có một cách để Nguyên thoát khỏi làn sóng chỉ trích đó là niềm nở hơn và giữ quan hệ anh em với An. Với việc Cha tôi, người ở lại dự kiến kết thúc ở tập 45, người xem sẽ phải kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa. Không chỉ Nguyên mà các nhân vật khác cũng cần chuyển mình để tạo nên một cái kết có hậu.