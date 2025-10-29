Khẩn cấp xuất hàng dự trữ quốc gia khắc phục mưa lũ lịch sử tại Huế

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung, Bộ Tài chính đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ UBND TP Huế bảo đảm an toàn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX triển khai xuất cấp xuồng cao tốc DT tại Huế. Ảnh: VGP.

Theo quyết định mới của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp không thu tiền hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế (UBND TP Huế)

Danh mục hàng hóa được xuất cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Việc xuất cấp được thực hiện nhằm phục vụ công tác cứu trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và sinh kế của người dân vùng lũ và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai, trong khi UBND TP Huế có nhiệm vụ tiếp nhận, phân bổ hàng cứu trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Nhà nước cũng giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP Huế để triển khai. Địa điểm giao nhận hàng dự trữ quốc gia vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến TP Huế (địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của địa phương). Thời gian thực hiện, hoàn thành đến hết ngày 31/10.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với UBND TP Huế về việc giao, nhận hàng dự trữ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định.

Sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các địa phương miền Trung, yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cứu trợ người dân tại các khu vực bị cô lập.

Trước mắt, Chính phủ giao Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng cho TP Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế cùng giống cây trồng, vật nuôi phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến sáng 29/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 9 người thiệt mạng và 5 người mất tích, nhiều khu vực ngập nặng, giao thông gián đoạn và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.