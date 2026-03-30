Khám phá Trung Đông

rung Đông là một trong những khu vực có lịch sử lâu đời, phức tạp và nhiều biến động bậc nhất thế giới. Đây là nơi giao thoa của các nền văn minh cổ đại, của những tôn giáo lớn, cũng như là tâm điểm của nhiều sự kiện địa - chính trị hiện đại.

Lịch sử các dân tộc A-rập

Lịch sử các dân tộc A-rập được xem là công trình kinh điển, đồ sộ và hấp dẫn nhất về lịch sử và nền văn minh A-rập suốt hơn 13 thế kỷ (từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 20), do học giả người Anh gốc Liban, Albert Habib Hourani - chuyên gia nổi tiếng nhất về lịch sử của người A-rập và Trung Đông.

Albert Hourani dành toàn bộ cuộc đời cho việc nghiên cứu thế giới A-rập và Islam giáo từ thời cổ xưa cho đến ngày nay. Ông đã biến Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông thành một tổ chức hàng đầu ở châu Âu nghiên cứu về Trung Đông hiện đại. Ông viết nhiều sách về Trung Đông, trong đó Lịch sử các dân tộc A-rập đã trở thành tác phẩm thành công nhất.

Cuốn sách là một hành trình dài, đưa người đọc đi từ những năm đầu của đạo Islam cho đến những biến động trong thế giới A-rập hiện đại. Đây không chỉ là câu chuyện về các triều đại hay những cuộc chinh phục, mà còn là bức tranh rộng lớn về đời sống, văn hóa, tôn giáo và tư tưởng của nhiều thế hệ con người.

Sách mở đầu bằng việc kể lại bối cảnh ra đời của Islam và sự hình thành vương quốc caliph trải dài từ Trung Á đến tận Tây Ban Nha… Những trang viết về Muhammad, về các cuộc kế vị sau ông, hay về quá trình hợp nhất ngôn ngữ và đức tin, giúp người đọc hình dung rõ vì sao một cộng đồng nhỏ nơi bán đảo A-rập lại có thể trở thành một đế chế hùng mạnh chỉ trong vài thế kỷ.

Từ đó, tác giả dẫn chúng ta bước vào đời sống phong phú của các xã hội A-rập trung đại: làng quê, thành phố, chợ búa, pháp luật, giới trí thức và cả những câu chuyện về phụ nữ, nô lệ hay cộng đồng phi Muslim sống chung với người Muslim…

Tác giả dành một phần đáng kể nói về lịch sử xã hội cũng như lịch sử kinh tế để giải thích sự trỗi dậy và sụp đổ của các triều đại Umayyad và Đế chế Ottoman trước đây cũng như của chủ nghĩa dân tộc A-rập và chủ nghĩa Islam giáo hiện nay.

Tác giả cũng đề cập và phân tích một cách hết sức sâu sắc về những sự kiện lịch sử cận đại như cuộc xung đột Israel - Palestine, cuộc chiến tranh của Mỹ và phương Tây lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Husayn tại Iraq, lật đổ chế độ Libya của Tổng thống Muaamar Al-Qaddafi, phong trào “Mùa xuân A-rập”, sự phân hóa giữa các nước A-rập v.v…

Điều làm nên sức hấp dẫn của Lịch sử các dân tộc A-rập chính là sự kết hợp giữa cái nhìn bao quát và sự chú trọng đến đời sống cụ thể. Giữa những dòng chảy lớn của lịch sử, tác giả luôn cố gắng đưa vào chi tiết nhỏ bé nhưng sinh động, để người đọc dễ dàng hình dung.

Và dù đây là một công trình học thuật, cách viết của Hourani vẫn giữ được sự gần gũi, giúp cả những ai mới tìm hiểu cũng có thể tiếp cận.

Tầm nhìn hay ảo vọng

Tầm nhìn hay ảo vọng - Ả Rập Xê Út trước ngã rẽ lịch sử được viết bởi David Rundell - một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Ả Rập Xê Út.

Có thể bạn chưa biết, có một điều phi thường đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út, một xã hội truyền thống, mang đậm tính bộ lạc và từng được biết đến với sự thiếu khoan dung, đó là họ đang nhanh chóng thực hiện những cải cách quan trọng về kinh tế và xã hội.

Đội ngũ tư vấn quốc tế của họ đang viết lại bản hợp đồng xã hội, trong khi Vua Salman đang mạnh tay chống tham nhũng. Con trai ông, Thái tử Mohammad bin Salman, dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng đầy năng động, đang thúc đẩy một phiên bản Hồi giáo khoan dung hơn. Tuy nhiên, liệu tất cả những thay đổi này có thật sự mở ra một tầm nhìn mới cho Ả Rập Xê Út, hay chỉ là một ảo vọng dễ tan biến, dẫn đến một cuộc cách mạng kiểu Iran?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, cuốn sách “Tầm nhìn hay ảo vọng’ được chia thành năm phần, mỗi phần thảo luận về một trụ cột của sự ổn định tại Ả Rập Xê Út đó là:

Phần 1: “Kiến tạo quốc gia mới”

Phần 2: “Quản lý sự kế vị”

Phần 3: “Cân bằng lợi ích các bên liên quan”

Phần 4: “Xây dựng chính phủ có năng lực”

Phần 5: “Đối mặt với những thách thức mới”.

Qua 5 phần của cuốn sách David Rundell đã lý giải được lý do vì sao quốc gia này duy trì được sự ổn định trong một thời gian dài, tại sao sự ổn định đó đang dần lung lay, và điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Những tư liệu được tác giả sử dụng trong cuốn sách đểu dựa trên những mối quan hệ sâu sắc và sự hiểu biết tường tận của ông về Ả Rập Xê Út, nơi ông đã sống và làm việc suốt 16 năm với vai trò một nhà ngoại giao.

Lawrence xứ Ả-Rập

Lawrence xứ Ả-Rập: Chiến tranh, thủ đoạn, sự điên rồ của đế quốc và quá trình hình thành Trung Đông hiện đại là tác phẩm của nhà văn và phóng viên chiến trường người Mỹ Scott Anderson, sẽ góp phần làm sáng tỏ câu chuyện về sự hình thành của Trung Đông hiện đại, và từ cái nhìn sâu vào quá trình đó giúp ta hiểu được những vấn đề hiện tại họ đang đối mặt.

Thomas Edward Lawrence hay ''Lawrence xứ Ả-rập'' là một sĩ quan Quân đội Anh nổi tiếng với vai trò trong Cuộc nổi dậy của Ả-rập chống sự thống trị của Đế quốc Ottoman - Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm 1916 - 1918. Lawrence vừa là chứng nhân vừa là người tham dự trong một số sự kiện quan trọng nhất dẫn đến việc hình thành Trung Đông hiện đại.

Cuốn sách Lawrence xứ Ả-Rập của Anderson sẽ tập trung vào T.E. Lawrence trong câu chuyện giữa anh và ba nhân vật khác, những người đại diện cho các thế lực ở Trung Đông trong Thế chiến I.

- Một nhà khảo cổ được quân đội Anh tuyển mộ;

- Một quý tộc thất thế, sĩ quan tình báo duy nhất của Mỹ ở Trung Đông trong Thế chiến I;

- Một học giả trẻ người Đức ngụy trang dưới vỏ bọc Ả-rập đề phát động chiến tranh;

- Một nhà khoa học Do Thái với mục tiêu thiết lập mạng lưới gián điệp chống Ottoman.

Bốn nhân vật lịch sử trên sẽ lần lượt tham gia vào những trò chơi ngầm phức tạp và các cuộc đối đầu tay đôi, từ đó giúp kiến tạo Trung Đông hiện đại, định hình nên thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Phạm vi rộng hơn này cũng cho phép Anderson truy tìm nguồn gốc của những rạn nứt chính trị ngày nay, bao gồm xung đột Ả-rập - Do Thái, chủ nghĩa Hồi giáo và vai trò của ngành dầu khí ở Trung Đông.

Lịch sử Do Thái

Lịch sử Do Thái của Paul Johnson bắt đầu bằng những sự kiện được viết trong Kinh Thánh và kết thúc khi thành lập Nhà nước Israel. Cuốn sách không chỉ giới thiệu về lịch sử 4.000 năm tồn tại của người Do Thái mà còn đề cập đến những tác động, ảnh hưởng cũng như những đóng góp của họ cho nhân loại.

Người Do Thái tạo nên một bản sắc riêng biệt và cụ thể sớm hơn bất cứ dân tộc nào còn tồn tại tới ngày nay. Họ đã duy trì được nó giữa những nghịch cảnh khủng khiếp cho tới hôm nay. Sức chịu đựng phi thường này từ đâu ra? Sức mạnh ý chí đặc biệt cháy bỏng nào đã khiến người Do Thái khác biệt và giữ cho họ thuần nhất? Sức sống bền bỉ của họ nằm trong bản chất bất biến, hay khả năng thích ứng, hay cả hai?... Liệu lịch sử của họ có cho thấy những nỗ lực như vậy là đáng giá? Hay nó cho thấy họ đã hoài công?

Những gì Paul Johnson đã tìm hiểu, nghiên cứu và thuật lại trên từng trang sách, sẽ phần nào giúp độc giả tự trả lời những câu hỏi này.

Từ Beirut đến Jerusalem

Chắc hẳn chúng ta không ít thì nhiều cũng đã từng được nghe đâu đó trên tivi, thời sự hay đọc đâu đó 1 mẩu tin về tình hình chiến sự Trung Đông; về những vụ xung đột giữa nhóm người Palestine và người Israel, hay những địa danh đầy quen thuộc như Jerusalem, Bờ Tây, Giải Gaza... Nhưng có lẽ ít người trong số chúng ta có thể phân biệt và hiểu được một cách cơ bản những cụm thông tin, những địa danh đó hay có được cái nhìn cơ bản thứ gì đang diễn ra tại vùng đất "nóng bỏng" nhất thế giới đó. Câu trả lời cho những thắc mắc đó sẽ có trong cuốn sáchTừ Beirut Đến Jerusalem.

Với giọng văn sắc sảo, trong sáng, Từ Beirut đến Jerusalem đã chạm sâu hơn vào lịch sử đau thương và vô cùng phức tạp của cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Cuốn sách khiến độc giả trải nghiệm hết những cung bậc cảm xúc. Một cuốn sách không thể bỏ qua đối với bất cứ ai đang tìm kiếm cái nhìn sâu hơn về những nguyên nhân chính trị và những ảnh hưởng tâm lý của cuộc xung đột đa sắc tộc đã bủa vây khu vực chưa bao giờ chấm dứt tiếng súng này.

Lịch sử Israel

Cuốn sách kể câu chuyện về sự hình thành và phát triển của nhà nước Israel - một quốc gia nhỏ bé nhưng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử và chính trị thế giới hiện đại.

Tác phẩm xoay quanh chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionism) - phong trào nhằm thay đổi số phận lịch sử của người Do Thái và khôi phục quê hương của họ sau nhiều thế kỷ lưu vong.

Cuốn sách mô tả hành trình người Do Thái quay trở lại vùng đất tổ tiên, xây dựng xã hội, định hình chính quyền và tự quyết định các vấn đề quốc gia như chiến tranh, hòa bình, kinh tế và nhập cư.

Đây cũng là câu chuyện về sự hồi sinh của một dân tộc, với nhiều thành tựu lớn nhưng đi kèm những xung đột, thách thức và cái giá lịch sử phải trả.

Tác giả mang đến một bức tranh tổng thể về lịch sử Israel, đồng thời giúp người đọc hiểu rõ hơn những yếu tố đã định hình đất nước và xã hội Israel ngày nay.