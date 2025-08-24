Khám phá trọn vẹn Hệ Mặt Trời qua hàng nghìn ảnh thiên văn

Với hàng nghìn hình ảnh minh họa, biểu đồ, sách "Thiên văn học trực quan" đưa bạn đọc vào một chuyến tham quan khám phá trọn vẹn Hệ Mặt Trời và các hành tinh.

Sách Thiên văn học trực quan. Ảnh: DTB.

Thiên văn học là ngành khoa học không có một giới hạn nào. Ngành này nghiên cứu từ các thành viên nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời cho đến các thiên hà xa xôi nhất. Nó cố gắng trả lời các câu hỏi bản chất như: Chúng ta có nguồn gốc từ đâu, và chúng ta có cô đơn trong Vũ Trụ này hay không?

Cuốn Thiên văn học trực quan được viết bởi Ian Ridpath, một nhà khoa học và biên tập viên người Anh, ông nổi tiếng trong lĩnh vực thiên văn học và là người viết tiểu sử về lịch sử chòm sao - đề cập đến mọi khía cạnh của thiên văn học.

Với hàng nghìn tư liệu tham khảo, được biên soạn chỉn chu và trình bày khoa học, cuốn sách đưa bạn đọc tìm hiểu về lịch sử của những khám phá trong lĩnh vực này và các hiện tượng thiên văn, từ những nền văn minh đầu tiên của loài người cho đến ngày nay, sau đó thực hiện một chuyến tham quan trực quan hoành tráng về Hệ Mặt Trời, thêm vào đó là những bức ảnh ngoạn mục nhất về các hành tinh.

Hình ảnh trực quan sinh động và rõ nét về các hiện tượng thiên văn. Ảnh: ĐTB.

Từ thuở sơ khai của thời đại văn minh, con người đã cố gắng lý giải những sự chuyển động phức tạp của các thiên thể.

Từ cuối thế kỷ 18 trở đi, các nhà thiên văn học và vật lý đã thực hiện một loạt các khám phá quan trọng và đạt được nhiều tiến bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ. Điều này cho phép các nhà thiên văn học lần đầu tiên tìm hiểu được các đặc điểm vật lý của các ngôi sao khác ngoài Mặt Trời.

Đầu thế kỷ 20 với sự tiến bộ của ngành vật lý hạt nhân, người ta mới hiểu được năng lượng của phản ứng tổng hợp hạt nhân làm cho Mặt Trời và các ngôi sao phát sáng.

Các ống nhòm và kính thiên văn nhỏ mở rộng tầm nhìn của chúng ta đến các thiên hà khác xa hơn thế hàng triệu năm ánh sáng, còn các thiết bị hiện đại thì nới phạm vi quan sát của chúng ta đến tận thời điểm sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang) vài trăm nghìn năm.

Vụ Nổ Lớn là vụ nổ đánh dấu sự ra đời của không gian và thời gian, diễn ra khoảng 13,8 tỉ năm trước. Xác định niên đại của Vụ Nổ Lớn chính là một trong những thành tựu lớn của ngành vũ trụ học hiện đại, nhưng đi kèm với thành công này còn xuất hiện một bất ngờ mới, đó là việc khám phá ra rằng sự giãn nở của vũ trụ không chậm đi như người ta đã đinh ninh mà trái lại, quá trình này đang diễn ra nhanh hơn nhờ một lực bí ẩn được biết đến là năng lượng tối.

Dưới sự tác động của năng lượng tối, Vũ Trụ sẽ phải chịu số phận giãn nở mãi mãi, dần dần mỏng đi và tan biến vào bóng tối vĩnh hằng. Việc hiểu được bản chất của năng lượng tối chính là thách thức quan trọng đặt ra đối với ngành vũ trụ học vào đầu thế kỷ 21.

Hình ảnh chi tiết về chòm sao Vua Cepheus, Hoàng hậu Cassiopeia. Ảnh: ĐTB.

Cùng với việc tìm hiểu lịch sử thiên văn học từ thời cổ đại đến hiện đại, quá trình khám phá và phát triển của ngành khoa học này, cuốn sách đưa bạn đọc khám phá Vũ Trụ và các thiên thể bên trong nó; khám phá trọn vẹn Hệ Mặt Trời và các hành tinh với hàng nghìn hình ảnh minh họa, biểu đồ.

Bên cạnh đó, sách cung cấp một bản hướng dẫn tuyệt vời giúp độc giả quan sát bầu trời đêm hàng tháng, với thông tin về 88 chòm sao, hơn 100 biểu đồ sao bao phủ cả hai bán cầu Bắc và Nam, và niên giám các sự kiện thiên văn trong thập kỷ tới, về các hiện tượng đặc biệt như sao chổi, nhật thực, nguyệt thực...

Ngoài ra, sách còn có đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách quan sát bầu trời bằng mắt thường, ống nhòm và kính thiên văn, giúp các nhà thiên văn học nghiệp dư thích quan sát bầu trời đêm định vị các ngôi sao, thiên hà và các vật thể khác.

Sách Thiên văn học trực quan được giới chuyên môn đánh giá cao về lượng kiến thức khổng lồ từ tổng quan đến chi tiết, chứa đựng tất cả khía cạnh giúp người đọc hiểu về thiên văn học là gì, lịch sử nguồn gốc cũng như những ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Đây là cuốn cẩm nang tuyệt vời cho các nhà thiên văn học nghiệp dư, đồng thời là một cuốn sách tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích, tìm hiểu khám phá khoa học Vũ Trụ và thiên văn.