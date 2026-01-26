Khám bảo hiểm y tế ở bệnh viện quốc tế ở TP.HCM

Ngày càng nhiều bệnh viện quốc tế tại TP.HCM triển khai khám, điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế, mở rộng lựa chọn và quyền lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong nhiều năm, bệnh viện quốc tế thường được xem là lựa chọn dành riêng cho nhóm khách hàng có thu nhập cao hoặc sử dụng bảo hiểm tư nhân. Chi phí khám chữa bệnh cao, cùng tâm lý “không dành cho số đông”, khiến nhiều người dân dù quan tâm vẫn e ngại tiếp cận.

Tuy nhiên, bức tranh này đang dần thay đổi tại TP.HCM khi ngày càng nhiều bệnh viện quốc tế ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính thức tiếp nhận và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Thêm bệnh viện quốc tế tham gia BHYT từ năm 2026

Từ tháng 1/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc chính thức triển khai khám, điều trị và thanh toán BHYT. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong xu hướng các bệnh viện quốc tế tại TP.HCM tham gia hệ thống BHYT.

Việc này diễn ra trong bối cảnh các quy định mới về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, người dân được mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến ban đầu và tuyến cơ bản, thay vì chủ yếu giới hạn ở hệ thống bệnh viện công lập và y tế cơ sở như trước đây.

Mô hình bệnh viện một điểm đến giúp bệnh nhân giảm bớt thời gian di chuyển giữa các khoa phòng. Ảnh: BVCC.

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu do cơ quan bảo hiểm xã hội công bố công khai cho thấy tỷ lệ bệnh viện tư nhân và bệnh viện quốc tế ngày càng gia tăng. Thực tế này phản ánh xu hướng mở rộng vai trò của khu vực y tế ngoài công lập trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe chung.

Song song với việc mở rộng lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, từ năm 2026, chính sách BHYT tiếp tục tăng cường quyền lợi cho người dân. Phạm vi các nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được mở rộng, bao gồm người thuộc hộ cận nghèo, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và nhiều nhóm ưu tiên khác.

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là khi khám BHYT tại bệnh viện quốc tế, quyền lợi có khác gì so với bệnh viện công lập hay không.

Theo các bệnh viện đã ký hợp đồng với BHXH Việt Nam, về nguyên tắc, quy trình thanh toán BHYT tại bệnh viện công lập và bệnh viện quốc tế là hoàn toàn giống nhau về mặt pháp lý.

Việc chi trả được thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan, căn cứ vào mức hưởng ghi trên thẻ BHYT của người bệnh (80%, 95% hoặc 100%), tuyến chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện và phạm vi quyền lợi BHYT đối với từng dịch vụ y tế.

TS.BS Nguyễn Tuấn, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, cho biết bệnh viện hiện được xếp hạng tuyến cơ bản. Việc thanh toán BHYT được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tương ứng với mức hưởng của người bệnh.

“BHYT chỉ là hình thức chi trả theo quy định, không phải yếu tố quyết định chất lượng chuyên môn”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Tuấn, toàn bộ bệnh nhân, dù khám theo BHYT hay dịch vụ, đều được tiếp cận cùng một hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ và quy trình điều trị. Các dịch vụ ngoài phạm vi chi trả của BHYT sẽ được bệnh viện tư vấn rõ ràng, minh bạch để người bệnh chủ động lựa chọn, tránh phát sinh chi phí ngoài mong muốn.

Không “cào bằng” chất lượng chăm sóc

Một lo ngại khác được đặt ra là việc áp dụng BHYT có thể khiến bệnh viện quốc tế “cào bằng” chất lượng dịch vụ, làm mất đi lợi thế cá nhân hóa trong chăm sóc người bệnh.

Trả lời vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Tuấn cho biết bệnh viện không xây dựng hai hệ tiêu chuẩn khác nhau cho từng nhóm bệnh nhân. Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh được kiểm soát thống nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế mà bệnh viện đang áp dụng.

Dù người bệnh sử dụng BHYT, bảo hiểm tư nhân hay tự chi trả, phác đồ điều trị, quy trình chăm sóc và hệ thống kiểm soát an toàn đều được triển khai đồng nhất. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở phạm vi các dịch vụ được BHYT chi trả theo quy định, không nằm ở chất lượng chuyên môn hay mức độ an toàn.

Việc tiếp nhận BHYT đồng nghĩa với khả năng gia tăng nhanh số lượt thăm khám, đặc biệt khi bệnh viện quốc tế trở thành lựa chọn của nhiều nhóm người bệnh hơn. Điều này đặt ra áp lực không nhỏ về nhân lực, cơ sở vật chất và khả năng duy trì chất lượng chăm sóc cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết đơn vị đang áp dụng chế độ BHYT thông tuyến, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

“Mọi khách hàng đều được hưởng quyền lợi theo khung giá BHYT, tùy thuộc vào đối tượng tham gia. Điều quan trọng là không có sự phân biệt về chất lượng khám giữa bệnh nhân BHYT và bệnh nhân dịch vụ”, vị đại diện khẳng định.

Các trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện FV được BHYT chi trả 100% quyền lợi. Ảnh: BVCC.

Theo các bệnh viện, về bản chất, thanh toán BHYT tại bệnh viện tư nhân hay bệnh viện quốc tế không khác so với bệnh viện công lập. Tất cả đều thực hiện theo Luật BHYT hiện hành và Nghị định 146/2018/NĐ-CP, chi phí được BHXH Việt Nam chi trả theo tỷ lệ ghi trên thẻ BHYT của người bệnh.

Ngoài ra, bà Đào Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm Bệnh viện FV, cho biết từ 1/7/2025, BHYT sẽ chi trả 100% quyền lợi trong phạm vi quy định đối với nhiều trường hợp.

Cụ thể, BHYT chi trả cho bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú nếu đăng ký FV là nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trường hợp cấp cứu, có giấy chuyển tuyến hợp lệ hoặc thuộc danh mục bệnh được khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Với điều trị nội trú, BHYT chi trả cho nhiều kỹ thuật như các thủ thuật tim mạch, phẫu thuật thay khớp, mổ Phaco và cắt dịch kính bong võng mạc.

Việc khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện quốc tế ở TP.HCM không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà đang dần trở thành xu hướng. Khi người dân có thêm lựa chọn, áp lực quá tải cho bệnh viện công lập được chia sẻ. Đồng thời tạo động lực để các cơ sở y tế cạnh tranh lành mạnh về chất lượng chuyên môn, minh bạch chi phí và trải nghiệm người bệnh.