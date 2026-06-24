Khách Việt bất ngờ nhận lại iPhone rơi xuống sông ở Thụy Sĩ

Đánh rơi iPhone xuống sông Aare ở Thụy Sĩ, Nguyễn Thị Hoa gần như bỏ cuộc. Nhưng chỉ vài giờ sau, cô nhận được tin nhắn từ một người lạ: "Tôi đã tìm thấy điện thoại của bạn".

Cô gái Việt đánh rơi iPhone xuống sông ở Thụy Sĩ, nhận lại sau chưa đầy 24 giờ Một du khách Việt làm rơi chiếc iPhone 17 Pro xuống sông Aare ở thành phố Bern, Thụy Sĩ. Vài giờ sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ một thợ lặn địa phương cho biết chiếc điện thoại đã được tìm thấy trước cả khi anh nhận được email cầu cứu.

Trong chuyến công tác tại thành phố Bern (Thụy Sĩ) giữa tháng 6, Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi, Hà Nội), làm việc từ xa cho một công ty viễn thông của Mỹ, dành buổi chiều tham quan sông Aare. Đây là dòng sông nổi tiếng thế giới với làn nước trong xanh, cũng là nơi người dân địa phương thường bơi hoặc thả mình theo dòng nước để di chuyển giữa các khu vực trong thành phố.

Khi đi bộ dọc khu vực bậc thềm ven sông gần Công viên Gấu (Bear Park), cô bất cẩn làm rơi điện thoại iPhone 17 Pro xuống nước.

"Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn và nghĩ mình có thể xuống sông lấy lại. Tuy nhiên, những người xung quanh lập tức ngăn cản vì rất nguy hiểm. Ngay cả người bơi giỏi cũng phải cẩn thận với dòng nước ở đây, huống hồ tôi không biết bơi", Hoa kể với Tri Thức - Znews.

Tin nhắn bất ngờ

Hoa miêu tả khu vực cô làm rơi điện thoại là một điểm tham quan nổi tiếng của Bern, khá đông du khách và không có hàng rào ngăn cách với mặt nước. Trước đó, hai du khách Ấn Độ kể rằng họ cũng vừa làm rơi một chiếc điện thoại xuống sông. Chỉ trong một buổi chiều, ít nhất 3 du khách đã làm mất điện thoại tại khu vực này.

Một số người bạn Thụy Sĩ đi cùng hỗ trợ cô tìm kiếm, xuống sát mép nước quan sát nhưng lòng sông sâu, nhiều đá và dòng chảy mạnh. "Tôi quyết định từ bỏ ý định xuống nước. An toàn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu", cô nói.

Vị trí Hoa đánh rơi điện thoại. Ảnh: Nguyễn Thị Hoa.

Họ tìm cách liên hệ cảnh sát, dò hỏi các dịch vụ hỗ trợ tìm đồ thất lạc. Tuy nhiên, thông tin thu thập được khá ít. Hoa cho rằng ngay cả khi có đơn vị nhận tìm kiếm khẩn cấp, chi phí có thể đắt đỏ, trong khi khả năng chiếc điện thoại còn hoạt động gần như bằng không. Dù vậy, cô vẫn nhờ bạn bè gửi email cầu cứu tới một số địa chỉ tìm được với hy vọng "còn nước còn tát".

Khoảng 19h30, Hoa trở về khách sạn, tiếp tục tìm kiếm thông tin trên các nền tảng trực tuyến cũng như báo chí địa phương. Sau nhiều giờ tra cứu, cô tìm thấy thông tin về David Godio, một thợ lặn nổi tiếng tại Bern với sở thích tìm kiếm đồ thất lạc dưới sông. Người đàn ông này từng tổ chức triển lãm trưng bày hàng nghìn món đồ được trục vớt từ lòng sông, từ điện thoại, đồng hồ đến trang sức.

Hoa nhờ bạn gửi tin nhắn qua Instagram, còn cô tự soạn email bằng máy tính cá nhân. Đến 23h, trở về khách sạn sau khi hoàn tất công việc, cô mở máy tính, bất ngờ thấy một tin nhắn từ số điện thoại Thụy Sĩ.

"Hello, this is Dave. I found your phone" (Xin chào, tôi là Dave. Tôi đã tìm thấy điện thoại của bạn).

"Tôi gần như không tin vào mắt mình, vì đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất hẳn điện thoại", Hoa nhớ lại. Điều khiến cô bất ngờ hơn là người gửi tin nhắn đã tìm thấy chiếc điện thoại trước cả khi nhận được email cầu cứu.

Thợ lặn David Godio trong một buổi lặn sông. Ảnh: David Godio.

Nói với Tri Thức - Znews, David Godio (được biết đến là Dave), 35 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ, cho biết hôm đó đáng lẽ anh ở nhà ôn thi sau giờ học. Tuy nhiên, anh "cứ nghĩ đến dòng sông" nên quyết định mặc đồ lặn và lên đường. Trong lúc lặn, anh phát hiện một chiếc điện thoại dưới nước. Sau khi đưa lên bờ, anh nhận ra đó là một chiếc iPhone 17 Pro vẫn hoạt động bình thường.

David kiểm tra thông tin liên hệ khẩn cấp nhưng không tìm thấy dữ liệu nào nên cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục lặn. Khoảng một giờ sau, khi kết thúc buổi lặn, anh kiểm tra điện thoại và thấy email nhờ tìm kiếm chiếc iPhone vừa được gửi đến khoảng 30 phút trước.

"Thông thường tôi nhận được yêu cầu trước rồi mới đi tìm. Còn lần này khá đặc biệt, tôi tìm thấy điện thoại trước khi nhận được email", anh nói.

Khách Việt nhận lại điện thoại từ thợ lặn David Godio ngày 12/6. Ảnh: Nguyễn Thị Hoa.

Lúc nhận được email của nữ du khách Việt, David bật cười vì chiếc điện thoại đã nằm trong túi anh từ khoảng một giờ trước đó. Anh còn đăng một đoạn story lên tài khoản cá nhân về khoảnh khắc đó vì thấy tình huống khá thú vị.

Sáng hôm sau, Hoa tới gặp David để nhận lại tài sản trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi đánh rơi. Nơi ở của người thợ lặn chỉ cách khách sạn của cô khoảng 15 phút đi tàu điện. Nhận lại điện thoại, Hoa gửi tặng David 100 euro để bày tỏ sự cảm kích và hỗ trợ hoạt động lặn của anh.

Hoa có chuyến công tác kết hợp tham quan Thụy Sĩ vào giữa tháng 6. Ảnh: Nguyễn Thị Hoa.

Người chuyên tìm đồ thất lạc dưới sông

David hiện là quản lý nhà hàng The Beef Steakhouse tại Bern. Ngoài công việc chính, anh thường xuyên lặn dưới sông để dọn rác và hỗ trợ tìm kiếm đồ thất lạc.

Anh khuyên du khách nên tham khảo trang "Aare you Safe?" của thành phố Bern, nơi có bản đồ chỉ rõ những khu vực an toàn để bơi hoặc tham gia các tour có hướng dẫn viên để hạn chế sự cố xảy ra.

"Nhiều người đánh giá thấp sức chảy của dòng sông hoặc không nắm rõ những điểm xuống nước, lên bờ an toàn nên dễ làm rơi hoặc thất lạc đồ đạc", anh nói.

David tìm thấy số lượng khổng lồ đồ vật người dân và du khách đánh rơi xuống dòng sông. Ảnh: David Godio.

David bắt đầu đi dọc lòng sông vào mùa nước cạn từ năm 2009. Đến năm 2016, anh chuyển sang câu nam châm để tìm các vật bằng kim loại dưới nước. Hai năm sau, anh bắt đầu lặn dưới sông và gắn bó với công việc này từ đó.

Anh vận hành một dịch vụ tìm kiếm đồ thất lạc dưới sông, thường xuyên nhận được yêu cầu tìm đủ loại vật dụng khác nhau. Đôi khi anh cũng lặn ở những con sông khác để khám phá. Anh từng tới Amsterdam để câu nam châm và lặn tìm đồ dưới nước.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, David phối hợp chính quyền thành phố Bern và Bảo tàng Alpine tổ chức một triển lãm về những món đồ được trục vớt trong nhiều năm. Chương trình cho thấy số lượng khổng lồ đồ vật bị thất lạc trong các tuyến đường thủy, cũng như tạo cơ hội để chủ nhân nhận lại tài sản.

"Đôi khi tôi cũng trưng bày những món đồ tìm được dọc bờ sông để thành phố thu gom và tái chế", anh nói.

Triển lãm "Blubbb - The Finds of Aare Diver Dave" tại Bảo tàng Alpine Thụy Sĩ ở Bern năm 2025. Không gian trưng bày tái hiện thế giới dưới lòng sông với kính mát, điện thoại và nhiều vật dụng cá nhân được tìm thấy trong nhiều năm David lặn tìm đồ thất lạc. Ảnh: @seniorweb.

Sau trải nghiệm nhớ đời trong lần đầu đến Thụy Sĩ, Hoa khuyên du khách cẩn thận khi di chuyển gần khu vực sông nước, không nên cầm các vật dụng quan trọng quá sát mép sông. Nếu có thể, du khách nên sử dụng dây đeo vào tay hoặc cổ. Người dùng iPhone nên nhớ tài khoản và mật khẩu iCloud để có phương án xử lý trong trường hợp thiết bị bị mất hoàn toàn.

"Mọi người cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người dân địa phương và các nguồn thông tin trên mạng nếu không may gặp tình huống tương tự", cô nói.

Không chỉ chiếc điện thoại của Hoa, David còn tìm thấy được chiếc điện thoại Samsung của du khách tên Nilson làm rơi cùng thời điểm với cô gái Việt. Sau đó anh gửi thiết bị này về Anh cho chủ nhân.

"Không hiểu điều gì đã thôi thúc tôi ra sông Aare hôm ấy dù đã có kế hoạch khác. Với tôi, đó không đơn thuần là sự trùng hợp", David tâm sự.