Khách Tây mê guốc mộc chợ Tân Định, các chủ sạp đóng hàng mỏi tay

Số lượng khách mua guốc mộc tăng cao, có ngày đạt vài chục đôi, chủ các sạp guốc mộc tại chợ Tân Định phải ngồi cả ngày để chào hàng, đón khách.

Sáng 2/8, Sumaya (23 tuổi, quốc tịch Anh) quay trở lại chợ Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) với một mục tiêu duy nhất: mua bằng được một đôi guốc mộc.

Hôm trước, cô đã ghé chợ tham quan nhưng không thể mua vì quên mang tiền mặt. Quá ấn tượng với vẻ đẹp của những đôi guốc gỗ truyền thống, sáng sớm hôm sau, Sumaya một mình quay lại.

Được một người bạn Việt Nam giới thiệu, cô ban đầu nghĩ đây chỉ là món đồ mang đậm nét truyền thống. Thế nhưng khi xỏ chân vào thử, nữ du khách bất ngờ vì guốc rất êm và thoải mái dù được làm từ gỗ.

"Tôi rất thích. Đôi guốc đẹp hơn tôi tưởng và đi rất thoải mái. Có lẽ tôi sẽ quay lại mua thêm cho bạn bè", Sumaya nói.

Sau Sumaya, nhiều du khách nước ngoài khác cũng kiên nhẫn chờ đến lượt chọn guốc. Dù không cùng ngôn ngữ với người bán, họ chỉ cần ngắm nghía, cầm thử rồi xỏ chân để cảm nhận trước khi nhanh chóng quyết định mua.

Sumaya mua một đôi guốc cho mình tại chợ Tân Định.

Xu hướng rồi sẽ qua đi

Không chỉ thu hút du khách quốc tế, những ngày gần đây, các sạp guốc mộc ở chợ Tân Định cũng đón lượng lớn khách Việt, phần lớn là người trẻ tìm đến sau khi xem các video lan truyền trên TikTok.

Dành hơn một giờ dạo chợ, Ngọc Tuyền (24 tuổi) chọn mua ba đôi guốc. Biết đến sản phẩm qua mạng xã hội, cô bất ngờ khi các sạp đều đông khách. Dù liên tục bận rộn, người bán vẫn cẩn thận tư vấn, đo chân và chỉnh sửa từng đôi để vừa ý khách.

"Mang guốc mộc vừa có nét truyền thống, vừa rất hợp thời. Điều mình thích nhất là được tận mắt xem người thợ đo và đóng guốc ngay tại chỗ", Ngọc Tuyền chia sẻ, cho biết sẽ giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè.

Theo anh Văn Tuấn (36 tuổi), chủ một sạp guốc mộc ngay lối vào chợ Tân Định, lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 7/2026, sau khi các video về trải nghiệm đóng guốc tại chợ trở thành xu hướng trên TikTok. Những ngày cao điểm, cửa hàng bán khoảng 30 đôi, với giá từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi đôi.

Anh Văn Tuấn (áo xanh) tỉ mỉ đóng từng đôi guốc bất kể khách đông hay vắng.

Để đáp ứng thị hiếu của khách trẻ, anh thường xuyên theo dõi mạng xã hội và lắng nghe góp ý của khách để cập nhật mẫu mã. Theo anh, nhiều người không chỉ đến mua guốc mà còn muốn tận mắt chứng kiến quy trình đóng guốc thủ công, như một cách trải nghiệm và tìm hiểu nghề truyền thống.

"Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Hy vọng sự quan tâm của giới trẻ sẽ giúp các sạp guốc có thêm động lực để giữ nghề", anh nói.

Gia đình anh Văn Tuấn đã gắn bó với nghề đóng guốc mộc hơn 20 năm. Từ khi mới 6 tuổi, anh đã theo mẹ ra chợ, chứng kiến thời kỳ sầm uất rồi giai đoạn trầm lắng của chợ truyền thống.

Theo anh, xu hướng trên mạng xã hội rồi sẽ qua đi, nhưng điều giữ chân khách vẫn là chất lượng sản phẩm. "Gia đình tôi đã bám nghề nhiều năm và sẽ tiếp tục phát triển sạp guốc bằng chính chất lượng của mình", anh chia sẻ.

Khách nước ngoài thử đi guốc trước khi chọn mua.

Không bán hàng online

Giữa giai đoạn khách tìm đến ngày một đông, bà Hồng Hà (60 tuổi), chủ sạp guốc mộc Hồng Hà, vừa thuê làm lại tấm biển hiệu lớn hơn để cửa hàng dễ nhận biết. Với người phụ nữ đã gắn bó hàng chục năm với nghề, đó là tín hiệu của một sức sống mới.

Theo bà, trước đây mỗi ngày sạp chỉ bán khoảng 5-7 đôi guốc, còn hiện nay, những ngày cao điểm có thể bán 15-20 đôi. Giá mỗi đôi dao động từ 170.000 đến 300.000 đồng, tùy độ cao của đế gỗ và kiểu quai. Những mẫu được thêu hoặc đính kết thủ công sẽ có giá cao hơn và đều được niêm yết rõ ràng.

Mỗi đôi guốc thường mất 30-60 phút để hoàn thiện. Khách được thoải mái chọn mẫu, thử đi nhiều lần trước khi người thợ bắt đầu đóng quai theo đúng dáng bàn chân. Sau khi cắt gọt các chi tiết, đôi guốc tiếp tục được chỉnh sửa cho đến khi người mua thực sự hài lòng.

"Tôi chỉ hoàn thiện khi khách thấy vừa ý tuyệt đối", bà Hồng Hà nói.

Ở tuổi 60, bà Hồng Hà cho biết vẫn yêu thích việc đóng guốc như thời còn đôi mươi, lúc mới vào nghề.

Theo người phụ nữ, điều giữ chân khách không chỉ là giá trị truyền thống mà còn nằm ở chất lượng sản phẩm. Trước khi bày bán, cô đều thay lớp đế cao su bằng loại dày và chắc chắn hơn vì phần đế nguyên bản thường mỏng, nhanh mòn sau thời gian sử dụng.

"Tôi mong khi nhắc đến guốc mộc Việt Nam, du khách sẽ nhớ đó là sản phẩm bền, đẹp và đáng để quay lại mua", bà chia sẻ.

Dù thời đại thương mại điện tử phát triển, bà Hà vẫn không bán hàng qua các sàn trực tuyến. Theo chủ sạp, mỗi bàn chân có hình dáng khác nhau nên người thợ cần trực tiếp đo, căn chỉnh và đóng quai để khách đi vừa, êm và thoải mái nhất.

Hơn 37 năm theo nghề, bà từng không ít lần chạnh lòng khi chứng kiến chợ truyền thống thưa vắng khách, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Những ngày gần đây, dòng người tấp nập trở lại khiến bà thêm hy vọng.

"Khi khách đến mua guốc, họ cũng ghé xem nhiều mặt hàng khác. Chợ vì thế nhộn nhịp và có sức sống hơn. Tôi chỉ mong tiếp tục giữ được nghề của gia đình và góp phần gìn giữ hơi thở của chợ truyền thống", bà Hà cho hay.