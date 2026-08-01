Đăng clip tìm bố, con gái nhận tin nhắn 'Bố chào con, bố luôn nhớ con'

Ngay trong đêm nhận tin từ con gái sau hơn ba thập kỷ thất lạc, ông Phong xúc động: "Bố chào con gái! Thật là, suốt bao năm bố luôn nhớ đến con. Bố xin lỗi đã để con thiệt thòi".

Tối 23/7, tại sân bay Nội Bài, khoảnh khắc ông Đỗ Thanh Phong (sinh năm 1961, quê Phú Bình, Thái Nguyên) ôm chầm lấy con gái Lê Dương Bảo Lý (sinh năm 1990, hiện sống tại TP.HCM) sau 34 năm mất liên lạc khiến những người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

Ông Phong, cùng gia đình hiện tại, đón chị Lý cùng người thân, bắt đầu chuyến xe trở về Thái Nguyên để nhận lại cội nguồn.

Cuộc đoàn tụ của hai cha con đến một cách bất ngờ chỉ nhờ 6 video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc đoàn tụ của chị Lý (áo đen) cùng bố ở sân bay sau 34 năm mất liên lạc.

Khát khao tìm lại bố

Chị Lý sinh ra tại Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) với tên khai sinh Đỗ Dương Ly Trang. Năm 1991, chị cùng mẹ về quê nội Thái Nguyên sinh sống trong lúc bố đi làm xa. Một năm sau, gia đình bên ngoại chuyển vào khu vực Bình Phước (nay thuộc TP Đồng Nai) lập nghiệp. Mẹ chị quyết định mang con đi theo mà không thông báo với nhà chồng.

Khi ông Phong trở về, người thân bên vợ đã rời đi từ lâu, khiến sợi dây liên lạc giữa hai bố con hoàn toàn đứt gãy. Mẹ chị Lý sau đó đổi toàn bộ tên tuổi của con gái nên ông Phong dù nhiều lần tìm kiếm vẫn rơi vào vô vọng.

Lớn lên, mẹ chị Lý tái hôn, chị có tên mới là Bảo Lý. Năm chị 8 tuổi, bố dượng qua đời. Ký ức về bố ruột trong chị gần như là con số 0, ngoại trừ tấm ảnh đen trắng cũ và lời dặn dò của bà ngoại trước khi mất: "Bố ruột con tên Phong, họ Đỗ, quê Thái Nguyên. Sau này lớn lên con hãy đi tìm bố".

Khao khát tìm lại bố ruột trong chị Lý thực ra đã nhen nhóm từ những năm tháng tiểu học, thời điểm bố dượng qua đời. Cảm giác vừa có bố chưa bao lâu đã lại mất đi khiến cô học trò lớp 3 ngày ấy không khỏi chạnh lòng.

"Tôi vẫn còn một người bố trên đời mà không biết ông là ai, chỉ mong sao mau lớn để đi tìm, suy nghĩ ấy theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ chứng kiến mẹ gồng gánh nuôi con vất vả", chị Lý chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị Lý cùng bố ruột (ảnh trái) và bên em gái cùng cha khác mẹ.

Chuyến tìm kiếm vừa qua hoàn toàn do chị Lý tự âm thầm thực hiện mà không báo trước cho mẹ. Mãi đến khi tìm thấy bố, hai mẹ con mới có dịp ngồi lại giãi bày về lý do của cuộc chia ly hơn 30 năm trước.

Năm ấy, khi ông Phong đi làm ăn xa cả năm không về, mẹ chị một mình ôm con ở quê chồng, cách xa gia đình ruột thịt. Sự cô đơn cùng áp lực đè nặng khiến bà rơi vào bế tắc. Đúng lúc đó, gia đình bên ngoại quyết định vào Bình Phước làm kinh tế mới, người mẹ trẻ ôm con đi theo.

Đầu tháng 7, trong chuyến về thăm quê ngoại, chị Lý chắp nối thêm chút manh mối ít ỏi, bố tên Đỗ Thanh Phong (sinh năm 1961, Phú Bình, Thái Nguyên), bà nội tên Thiềm và gia đình nội có 8 anh chị em. Nhớ ra ở Phú Bình cũ có xã Bảo Lý trùng tên mình, chị quyết định lập kênh TikTok đăng 6 video chia sẻ thông tin.

Chỉ khoảng 10 ngày sau, mạng xã hội tạo nên phép màu. Ngày 22/7, người thân bên nội nhận ra thông tin và liên hệ xác nhận. Ngay trong đêm, ông Phong gửi dòng tin nhắn xúc động tới người con gái thất lạc, xua tan mọi nỗi e ngại trong lòng chị: "Bố chào con gái! Thật là, suốt bao năm bố luôn nhớ đến con. Bố xin lỗi đã để con thiệt thòi".

"Tôi nghĩ dù bố không muốn gặp thì tôi cũng mãn nguyện vì biết bố vẫn khỏe mạnh và sống tốt", chị Lý bộc bạch.

Ngày trở về sau 34 năm

Trở về sau 34 năm, nỗi e ngại lớn nhất của chị Lý là sự xuất hiện đột ngột của mình có thể làm xáo trộn mái ấm hiện tại của bố. Trước khi quyết định gặp mặt, chị cẩn trọng nhờ người thân thăm dò phản ứng của từng thành viên bên nội.

Chỉ đến khi biết suốt mấy thập kỷ qua, ông Phong cùng các con vẫn luôn ấp ủ dự định tìm lại người chị thất lạc, chị mới trút bỏ được sự ngại ngùng.

Người vợ sau của ông Phong hiền lành, dọn dẹp chu đáo tiếp đón chị, còn các em trai, em gái đều hiểu chuyện, coi việc có thêm một người chị gái là niềm vui lớn của gia đình.

"Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người có cùng hoàn cảnh. Ngày trở về, tôi được mọi người mở lòng đón nhận, điều mà không phải ai đi tìm lại gia đình cũng có được", chị Lý trải lòng.

Khoảnh khắc đoàn tụ của đại gia đình. Chị Lý (áo đen) bên bố (ngoài cùng bên phải), vợ sau của bố (áo hoa), hai em cùng cha khác mẹ (áo trắng, đen) cùng các con, cháu.

Đến nay, khi con gái tự mình tìm lại được gốc tích, mẹ ruột chị Lý dù bất ngờ nhưng trút bỏ được gánh nặng lòng. Cuộc sống hiện tại ở miền Nam đã bình ổn, bà không có ý định gặp lại người cũ nhưng mừng cho con gái vì sợi dây liên kết ở Thái Nguyên cuối cùng đã được nối lại.

Đêm 23/7, chị Lý cùng chồng con đáp chuyến bay ra Hà Nội để kịp về Thái Nguyên dự ngày giỗ ông nội vào hôm sau. Người vợ sau của ông Phong chu đáo dọn dẹp phòng nghỉ, mua sẵn vịt nướng chờ vợ chồng chị về ăn tối, rồi sáng hôm sau đi chợ sớm nấu cỗ. Khi về tới Thái Nguyên, vợ chồng em gái út và bố đưa gia đình chị Lý đi chào hỏi mọi người trong họ.

Đỗ Phương Anh (sinh năm 2002, con gái út của ông Phong, hiện sống tại Hà Nội) không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại ngày nghe tin chị gái tìm về.

"Ngày hay tin chị về, tôi háo hức chỉ chờ đến giờ đi đón. Vừa nhìn thấy chị ở sân bay, tôi biết ngay đó chính là chị gái mình vì hai chị em quá giống nhau", Phương Anh nhớ lại.

Nói về cảm xúc khi biết tin chị gái tìm bố, Phương Anh chia sẻ cả nhà không hề có sự ngần ngại mà chỉ tràn ngập sự ngạc nhiên và háo hức. Cô cho biết từ nhỏ đã luôn mong ước có một người chị gái, nên việc gia đình đón nhận chị Lý diễn ra tự nhiên và ấm áp.

"Thật lòng mà nói, chúng tôi rất thương chị vì từ bé chị đã phải chịu thiệt thòi khi không có bố ở bên, trong khi tụi tôi lại có đầy đủ. Vì thế, việc chị trở về chỉ khiến nhà thêm người, thêm vui chứ chẳng có lý do gì để không đón nhận", cô gái tâm sự.

Do lịch trình gấp gáp, chị Lý chỉ có thể ở lại quê nhà 3 ngày rồi phải trở về TP.HCM làm việc. Ba tháng nữa, vợ chồng chị sẽ được bay ra Bắc tham dự đám cưới của Phương Anh, lần tới là một chuyến trở về dài ngày hơn trong vòng tay yêu thương của đại gia đình.

Ban đầu, chị Lý đi tìm bố chỉ với nguyện vọng biết ông vẫn bình an, khỏe mạnh. Sự đón nhận từ gia đình hiện tại của bố vì thế hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng khiến chị vô cùng hạnh phúc.