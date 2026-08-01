Đã tìm thấy 168 hài cốt trong hai rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng

Sau khi mở rộng rãnh mộ tại Khu B và xử lý hơn 200 m3 đất trong ngày 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 8 bộ hài cốt.

Đơn vị tìm kiếm đang mở rộng rãnh mộ B. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 1/8, công tác tìm kiếm tại vị trí khai quật thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) tiếp tục được đẩy nhanh nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tập trung mở rộng rãnh mộ tại Khu B, đồng thời di dời hơn 200 m3 đất. Đây là khu vực từng được đắp đất trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý lớn, đòi hỏi huy động nhiều phương tiện cơ giới để bảo đảm tiến độ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã điều động 3 máy cuốc cùng một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình tìm kiếm. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm 8 hài cốt, trong đó 7 bộ có di vật đi kèm.

Đơn vị thi công đào đất xung quanh phần móng của bia tưởng niệm, chuẩn bị di dời, ngày 30/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 168 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 146 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt được quy tập từ 4 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B).

Song song với công tác khai quật, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm. Sau khi hoàn tất, phạm vi khai quật tại Khu A sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, quá trình di dời bia tưởng niệm sẽ được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ nguyên kết cấu công trình và gìn giữ sự tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy tập, bia tưởng niệm sẽ được hoàn trả về vị trí phù hợp, bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và không gian tri ân.