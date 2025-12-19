Khách sạn TP.HCM chi hơn 1 tỷ đồng hóa lâu đài Giáng sinh

Theo đại diện khách sạn, khu vực check-in được đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho thiết kế và thi công không gian check-in Giáng sinh, với hệ thống đèn được thắp sáng từ 17h30 mỗi ngày. Khách sạn này cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, có quy mô hơn 20.000 m2 với 270 phòng. Giá thuê mỗi đêm thấp nhất 1,8 triệu đồng và cao nhất 25 triệu đồng.