Khách sạn TP.HCM chi hơn 1 tỷ đồng hóa lâu đài Giáng sinh

  • Thứ sáu, 19/12/2025 19:10 (GMT+7)
  • 19:10 19/12/2025

Khách sạn ở phường Phú Định chi hơn 1 tỷ đồng thắp đèn LED vàng rực, làm khu phun tuyết và tiểu cảnh Giáng sinh, phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

Giang sinh anh 1

Nằm trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM), khách sạn gây chú ý khi sáng rực về đêm và nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội. Nhiều người ví von cảm giác tham quan nơi đây như lạc bước vào một lâu đài châu Âu.
Giang sinh anh 2

Theo đại diện khách sạn, khu vực check-in được đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho thiết kế và thi công không gian check-in Giáng sinh, với hệ thống đèn được thắp sáng từ 17h30 mỗi ngày. Khách sạn này cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, có quy mô hơn 20.000 m2 với 270 phòng. Giá thuê mỗi đêm thấp nhất 1,8 triệu đồng và cao nhất 25 triệu đồng.

Giang sinh anh 3

Choáng ngợp bởi khung cảnh vàng rực của khách sạn khi nhìn từ bên ngoài, Trần Ngọc Minh Thư (19 tuổi) chọn nơi này để thực hiện bộ ảnh Giáng sinh. Cô ấn tượng với không gian được bài trí hoành tráng, lung linh như một tòa lâu đài với nhiều góc chụp trong nhà lẫn ngoài trời.
Giang sinh anh 4

Điểm nhấn thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình là máy phun tuyết nhân tạo, hoạt động từ 18h30 đến 21h30 mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 30 phút.

Giang sinh anh 5

"Có tuyết rơi, em thấy đã và vui lắm”, bé Minh Nhân (9 tuổi) nói khi thích thú ngước nhìn những bông tuyết nhân tạo. Tuy nhiên, do tuyết được tạo từ bọt xà phòng, phụ huynh được khuyến cáo lưu ý khi cho trẻ vui chơi.
Giang sinh anh 6

Ghi nhận ngày trong tuần, khách sạn vẫn đông đúc người dân đến tham quan, chụp hình.

Giang sinh anh 7Giang sinh anh 8

Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi) tìm đến nơi này nhờ mạng xã hội. Cô chọn trang phục trắng để chụp bộ ảnh Giáng sinh. "Đây là mùa đẹp nhất trong năm với tôi. Không gian trong đây lung linh với nhiều sắc màu", Như nói.

Giang sinh anh 9Giang sinh anh 10Giang sinh anh 11Giang sinh anh 12

Không gian bên trong khách sạn được trang trí với nhiều tiểu cảnh cây thông, người tuyết, nổi bật với kiến trúc, nội thất sang trọng. Phần lớn bạn trẻ đến chụp ảnh lựa chọn trang phục tông đỏ, trắng, xanh phù hợp không khí Noel. “Tiết trời về đêm đang se lạnh, gợi nên trong tôi cảm giác nôn nao những ngày cuối năm”, Thủy Tiên (26 tuổi) chia sẻ.
Giang sinh anh 13

Giá vé vào cổng là 79.000 đồng/ người, bao gồm một đồ uống hoặc bánh. Không gian trang trí Giáng sinh mở cửa đến hết ngày 31/12.

Giáng sinh TP.HCM Giáng sinh TP.HCM khu phun tuyết check-in Noel khách sạn dát vàng

