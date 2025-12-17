Dàn WAG tuyển Việt Nam check-in Giáng sinh sớm

|
Từ tuần đầu tháng 12, vợ chồng Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã sớm check-in với cây thông Noel ở quán cà phê tại Hà Tĩnh. Trong hình ảnh được nàng WAG đăng trên trang Facebook, cặp đôi bày tỏ tình cảm ngọt ngào. Sau nhiều năm về chung nhà và có 3 con, chuyện tình của cầu thủ quê Nghệ An và cựu hoa khôi ĐH Vinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
Trên trang Facebook có 1,6 triệu người theo dõi, cầu thủ Hà Đức Chinh đăng khoảnh khắc ngọt ngào cùng vợ, Mai Hà Trang, và con trai nhỏ. Trong hình, bé Phin - biệt danh thân mật của con trai nam cầu thủ - hóa trang thành Ông già Noel với trang phục đặc trưng. "Tới công chuyện với Ông già Noel thật chứ", anh viết. Ảnh: Hà Đức Chinh/Facebook.
Trong khi đó, bà xã anh là Mai Hà Trang chia sẻ bức ảnh nắm tay chồng check-in cùng cây thông Noel ở một không gian khác. Cặp đôi diện "cây đen" đồng điệu, nở nụ cười ngọt ngào. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm như thuở mới yêu. Ảnh: mh_trang/Instagram.
Năm nay, gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân đón Giáng sinh tại Nga. Trên trang cá nhân, Yến Xuân chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp trong mùa lễ hội, khi cả thành phố Moscow chìm trong tuyết trắng và được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.
Nàng WAG chia sẻ niềm vui khi được tận hưởng những hình ảnh đẹp tại Moscow, dù là ngày hay đêm. Bé Gấu, con trai nhỏ của Yến Xuân và Văn Lâm, cũng có mùa đông đầu tiên ở Nga. Cậu bé được mẹ đưa đi dạo phố, ngắm nhìn cảnh sắc mùa Giáng sinh. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.
Cận kề Giáng sinh, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, chia sẻ loạt ảnh đưa con trai Lido đi chơi. Hai mẹ con cùng vui vẻ chụp hình, tương tác với nhân vật đóng Ông già Noel. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam tiền vệ cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh về con trai. Ảnh: @cth19_/Instagram.
