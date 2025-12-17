Dàn WAG tuyển Việt Nam check-in Giáng sinh sớm

Từ tuần đầu tháng 12, vợ chồng Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã sớm check-in với cây thông Noel ở quán cà phê tại Hà Tĩnh. Trong hình ảnh được nàng WAG đăng trên trang Facebook, cặp đôi bày tỏ tình cảm ngọt ngào. Sau nhiều năm về chung nhà và có 3 con, chuyện tình của cầu thủ quê Nghệ An và cựu hoa khôi ĐH Vinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.