Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Dàn WAG tuyển Việt Nam check-in Giáng sinh sớm

  • Thứ tư, 17/12/2025 14:46 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Trước Giáng sinh hơn một tuần, nhiều nàng WAG và hội cầu thủ đã rục rịch check-in sớm với cây thông, tận hưởng không khí Noel sớm.

Giang sinh anh 1

Từ tuần đầu tháng 12, vợ chồng Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã sớm check-in với cây thông Noel ở quán cà phê tại Hà Tĩnh. Trong hình ảnh được nàng WAG đăng trên trang Facebook, cặp đôi bày tỏ tình cảm ngọt ngào. Sau nhiều năm về chung nhà và có 3 con, chuyện tình của cầu thủ quê Nghệ An và cựu hoa khôi ĐH Vinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
Giang sinh anh 2

Trên trang Facebook có 1,6 triệu người theo dõi, cầu thủ Hà Đức Chinh đăng khoảnh khắc ngọt ngào cùng vợ, Mai Hà Trang, và con trai nhỏ. Trong hình, bé Phin - biệt danh thân mật của con trai nam cầu thủ - hóa trang thành Ông già Noel với trang phục đặc trưng. "Tới công chuyện với Ông già Noel thật chứ", anh viết. Ảnh: Hà Đức Chinh/Facebook.
Giang sinh anh 3

Trong khi đó, bà xã anh là Mai Hà Trang chia sẻ bức ảnh nắm tay chồng check-in cùng cây thông Noel ở một không gian khác. Cặp đôi diện "cây đen" đồng điệu, nở nụ cười ngọt ngào. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm như thuở mới yêu. Ảnh: mh_trang/Instagram.
Giang sinh anh 4Giang sinh anh 5

Năm nay, gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân đón Giáng sinh tại Nga. Trên trang cá nhân, Yến Xuân chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp trong mùa lễ hội, khi cả thành phố Moscow chìm trong tuyết trắng và được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.

Giang sinh anh 6Giang sinh anh 7

Nàng WAG chia sẻ niềm vui khi được tận hưởng những hình ảnh đẹp tại Moscow, dù là ngày hay đêm. Bé Gấu, con trai nhỏ của Yến Xuân và Văn Lâm, cũng có mùa đông đầu tiên ở Nga. Cậu bé được mẹ đưa đi dạo phố, ngắm nhìn cảnh sắc mùa Giáng sinh. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.

Giang sinh anh 8

Cận kề Giáng sinh, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, chia sẻ loạt ảnh đưa con trai Lido đi chơi. Hai mẹ con cùng vui vẻ chụp hình, tương tác với nhân vật đóng Ông già Noel. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam tiền vệ cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh về con trai. Ảnh: @cth19_/Instagram.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Những món quà Giáng sinh đang 'gây sốt' trong cộng đồng Gen Z

Giáng sinh đến gần, gen Z không chỉ săn quà độc lạ mà còn “bắt trend” cách tặng quà mới mẻ, đề cao trải nghiệm, sự gắn kết và cảm xúc sẻ chia.

22 giờ trước

Đinh Phạm

Giáng sinh check-in Giáng sinh WAG

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý