Khách sạn 'cháy phòng' vì vương quốc Lego

  • Thứ năm, 14/8/2025 06:02 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Những người đam mê Lego từ khắp Trung Quốc đã đến Thượng Hải để trải nghiệm Legoland, dẫn đến sự gia tăng đột biến trong việc đặt phòng khách sạn.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 1

Pháo giấy rực rỡ tung bay trong không trung, mở màn lễ khai trương Khu nghỉ dưỡng Legoland Thượng Hải. Legoland Thượng Hải do liên doanh giữa Merlin Entertainments - tập đoàn vận hành các công viên Legoland toàn cầu và chính quyền quận Kim Sơn, Thượng Hải quản lý.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 2

Vé vào cửa khu nghỉ dưỡng mới - hướng đến gia đình có trẻ từ 2 đến 12 tuổi - nhanh chóng “cháy hàng” khi hàng nghìn người xếp hàng trải nghiệm hơn 75 trò chơi, chương trình biểu diễn và điểm tham quan trên diện tích hơn 300.000 m2.
Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 3

Bất chấp đợt nắng nóng dữ dội đến mức Đài Khí tượng Thượng Hải phải phát cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết Trung Quốc - du khách vẫn đổ về tham dự Legoland.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 4

Du khách và người dân Thượng Hải đội nắng gay gắt trong ngày khai trương chính thức Legoland đầu tiên tại Trung Quốc, nơi trưng bày hàng nghìn mô hình được lắp ghép từ hơn 85 triệu viên gạch Lego.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 5

“Không khí nhiệt tình của nhân viên khiến chúng tôi quên cả cái nóng, và chúng tôi đặc biệt thích món quà khai trương hôm nay,” chị Cathy Yin, 40 tuổi, cư dân Thượng Hải, chia sẻ về đôi găng tay Lego đeo được dành tặng khách tham dự. “Chúng tôi đến đây chủ yếu vì món quà này”.
Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 6

Du khách thích thú trải nghiệm tàu lượn siêu tốc tại Legoland Thượng Hải trong ngày khai trương.
Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 7

Nhiều du khách cho biết họ đã mua thẻ thành viên năm và từng tham dự giai đoạn chạy thử trước khai trương. Du khách 30 tuổi Tao Xiaoqing cho biết, ngay cả thời tiết nắng nóng cực độ cũng “không thể ngăn tôi đến dự ngày khai trương”.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 8

Trẻ em tham quan lắp ráp đồ chơi Lego trong cửa hàng quà tặng tại Khu nghỉ dưỡng Legoland.
Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 9

Legoland được đánh giá là một trải nghiệm mới lạ dành cho trẻ nhỏ. “Legoland phù hợp hơn với trẻ nhỏ, đây thực sự là trải nghiệm nhập vai. Kiểu vui ở đây khác với Disneyland”, cô Chen, một du khách, chia sẻ với South China Morning Post.
Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 10

Công viên chủ đề được xây dựng từ hơn 85 triệu viên gạch Lego. Theo truyền thông địa phương, hàng loạt tín đồ Lego từ khắp Trung Quốc đổ về Thượng Hải dự khai trương, khiến lượng đặt phòng khách sạn tăng mạnh.

Legoland Thuong Hai, Lego Trung Quoc, cong vien Lego, du lich Trung Quoc anh 11

CEO Tập đoàn Lego, ông Niels B. Christiansen, khẳng định khu nghỉ dưỡng sẽ trở thành “một phần không thể thiếu” trong sự hiện diện của Lego tại Trung Quốc, đồng thời “góp phần thúc đẩy sức sống kinh tế của Thượng Hải”. Lượng khách đông đảo cho thấy sức hút bền bỉ của chi tiêu trải nghiệm tại Trung Quốc, ngay cả khi nền kinh tế đối mặt nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

