Khả Như nói về tin có con với Huỳnh Phương

Hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương gây chú ý. Sau đó, nữ diễn viên đăng video phủ nhận thông tin đã có con.

Thời gian gần đây, diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương thu hút sự chú ý khi liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, thậm chí Huỳnh Phương còn được ghi lại xuất hiện trong một buổi ăn cùng gia đình Khả Như.

Mới đây, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn video và phủ nhận thông tin trên. Dưới video, cô chia sẻ thêm: "Hôm qua ẵm bé có chút thôi mà”.

Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như lên trang cá nhân vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: @huynhphuong.

Tin đồn Khả Như - Huỳnh Phương hẹn hò bắt đầu từ cuối năm 2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội.

Trước những đồn đoán, Khả Như và Huỳnh Phương đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong một buổi họp báo, Huỳnh Phương cho biết anh không cảm thấy áp lực khi bị gắn tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định muốn tập trung cho công việc nghệ thuật. Về phía Khả Như, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Một số bộ phim tiêu biểu của cô gồm Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em và Nhà bà Nữ.

Huỳnh Phương sinh năm 1992 tại Đồng Tháp, là diễn viên, đạo diễn và thành viên nổi bật của nhóm hài FAPtv. Anh và từng tham gia nhiều phim chiếu mạng, sitcom và điện ảnh như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Phương còn tham gia sản xuất nội dung trên YouTube. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Khả Như, anh từng công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Sĩ Thanh.