Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Khả Như nói về tin có con với Huỳnh Phương

  • Chủ nhật, 5/10/2025 12:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương gây chú ý. Sau đó, nữ diễn viên đăng video phủ nhận thông tin đã có con.

Thời gian gần đây, diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương thu hút sự chú ý khi liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, thậm chí Huỳnh Phương còn được ghi lại xuất hiện trong một buổi ăn cùng gia đình Khả Như.

Mới đây, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn video và phủ nhận thông tin trên. Dưới video, cô chia sẻ thêm: "Hôm qua ẵm bé có chút thôi mà”.

Kha Nhu anh 1Kha Nhu anh 2

Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như lên trang cá nhân vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: @huynhphuong.

Tin đồn Khả Như - Huỳnh Phương hẹn hò bắt đầu từ cuối năm 2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội.

Trước những đồn đoán, Khả Như và Huỳnh Phương đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong một buổi họp báo, Huỳnh Phương cho biết anh không cảm thấy áp lực khi bị gắn tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định muốn tập trung cho công việc nghệ thuật. Về phía Khả Như, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Một số bộ phim tiêu biểu của cô gồm Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của emNhà bà Nữ.

Huỳnh Phương sinh năm 1992 tại Đồng Tháp, là diễn viên, đạo diễn và thành viên nổi bật của nhóm hài FAPtv. Anh và từng tham gia nhiều phim chiếu mạng, sitcom và điện ảnh như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Phương còn tham gia sản xuất nội dung trên YouTube. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Khả Như, anh từng công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Sĩ Thanh.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Uyển Ân và cảnh 18+ táo bạo với Thuận Nguyễn

Trong "Chị ngã em nâng", Uyển Ân được nhận xét có tiến bộ trong diễn xuất. Ngoài ra, cảnh 18+ của cô và Thuận Nguyễn cũng gây chú ý.

19 giờ trước

Lee Kwang Soo: ‘Bà chủ quán phở TP.HCM giờ cũng quen mặt tôi’

Lee Kwang Soo cho biết bản thân giờ đây đã rất quen thuộc với đường phố TP.HCM, gọi những khoảnh khắc ở Việt Nam là trải nghiệm “không mấy lần trong đời có được”.

28:1661 hôm qua

Sự hỗn loạn từ Leonardo DiCaprio

Một đạo diễn kỳ tài, dàn diễn viên xuất chúng, cùng một nguồn kinh phí lớn, tất thảy điều đó biến "One battle after another" trở thành phim nổi bật nhất 2025 đến hiện tại.

05:49 2/10/2025

Minh An

Khả Như Sĩ Thanh Huỳnh Phương giải trí có con

  • Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh là một nữ ca sĩ nhạc trẻ, cô từng là một trong các VJ được nhiều người yêu thích nhất YAN TV thông qua 2 chương trình là Chỉ có thể là YAN và 100 độ. Sau đó, cô bén duyên với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vào 3 bộ phim sitcom được giới trẻ yêu thích.

    • Ngày sinh: 10/12/1986
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Ca khúc: Em sẽ buông tay, Xa anh chậm chậm thôi, Không trở về, Boy you know,...

Đọc tiếp

My nhan '50 sac thai' mac ho hang hinh anh

Mỹ nhân '50 sắc thái' mặc hở hang

37 phút trước 13:30 5/10/2025

0

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Rita Ora gây xôn xao với chiếc đầm xuyên thấu, lộ nội y khi dự tiệc. Gần đây, cô cũng tung ra MV gợi cảm khi mặc đồ lót nhảy trong quán bar.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý