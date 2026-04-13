Khả năng đua nước rút ấn tượng của Man City

Man City cho thấy bản lĩnh đáng gờm trong giai đoạn nước rút của những mùa giải Premier League gần đây.

Highlights Chelsea 0-3 Man City Man City có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trên sân khách trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.

Rạng sáng 13/4, thầy trò HLV Pep Guardiola thắng 3-0 trước Chelsea ngay trên sân khách ở vòng 32 Premier League. Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời đá ít hơn đối thủ một trận.

Theo thống kê từ Opta, nếu tính 10 vòng đấu cuối ở Premier League trong những năm qua, đội bóng của HLV Guardiola chỉ để thua đúng 1/43 trận, giành 32 chiến thắng và hòa 10 trận. Thành tích này cho thấy khả năng bứt tốc mạnh mẽ của Man City trong những thời điểm mang tính quyết định, yếu tố từng nhiều lần giúp họ đăng quang ở các mùa giải trước.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester nắm trong tay lợi thế quan trọng khi giữ quyền tự quyết. Nếu giành chiến thắng trong trận đá bù trước Burnley và đánh bại Arsenal trong cuộc đối đầu trực tiếp trên sân nhà, Man City sẽ san bằng điểm số với đối thủ.

Dù Arsenal hiện vẫn nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng (+3), khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp nếu Man City tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định trong những vòng đấu còn lại. Thực tế, với lịch thi đấu không quá bất lợi cùng kinh nghiệm dày dạn trong cuộc đua đường dài, Man City đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Kịch bản đáng chú ý nhất là Man City và Arsenal có cùng 85 điểm sau 38 vòng đấu. Khi đó, chức vô địch sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại. Trong trường hợp cả hai bằng điểm và cùng hiệu số bàn thắng bại, đội ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ lên ngôi vô địch.

Nếu hai đội vẫn không thể phân thắng bại, đội nào có thành tích đối đầu tốt hơn sẽ có lợi thế. Trường hợp tất cả điều kiện trên chưa thể xác định được nhà vô địch, Man City và Arsenal sẽ đá một trận play-off duy nhất tại sân trung lập để chọn nhà vô địch. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử Premier League.

