Khả năng chi tiêu đáng sợ của Man City

Nền tảng tài chính vững mạnh cho phép Man City vừa chiêu mộ các tân binh, ký hợp đồng dài hạn với Erling Haaland trong cùng một thời điểm.

Haaland trở thành cầu thủ lương cao nhất Man City sau khi gia hạn. Ảnh: Reuters.

Man City chi mạnh tay để thuyết phục Haaland ký hợp đồng 9,5 năm. Ngôi sao người Na Uy được tăng lương từ 375.000 bảng/tuần lên 500.000 bảng/tuần. Đáng chú ý, hợp đồng này được tính vào thời điểm mùa giải 2024/25 bắt đầu khởi tranh, đồng nghĩa Haaland sẽ nhận thêm 3,25 triệu bảng tiền chênh lệch giữa hợp đồng cũ và mới.

Ngay cả khi đang dính phải những cáo buộc nghiêm trọng về vi phạm công bằng tài chính, Man City vẫn thể hiện khả năng chịu chơi khi quyết đoán ký dài hạn với Haaland. Thực tế, thành công của Man City trong những năm gần đây đã có tác động lớn đến tình hình tài chính của CLB. Các báo cáo chỉ ra trong năm tài chính 2023/24, đội chủ sân Etihad đã đạt doanh thu kỷ lục 715 triệu bảng, trong đó lợi nhuận đạt 73,8 triệu bảng.

Mùa giải 2022/23, chức vô địch Champions League góp phần giúp Man City đạt lợi nhuận hơn 80 triệu bảng. Đây cũng là mùa giải đầu tiên Haaland thi đấu cho đội chủ sân Etihad.

Quỹ lương của Man City đã giảm xuống còn 412,6 triệu bảng trong năm 2023/24, so với 422,9 triệu bảng năm trước. Con số này vẫn chưa phải tốt nhất khi Man City bỏ lỡ cơ hội đăng quang và nhận thêm tiền thưởng tại Champions League.

Man City chấp nhận chi mạnh tay để giữ Haaland. Ảnh: Reuters.

Việc tăng lương cho Haaland (thêm 125.000 bảng mỗi tuần) đẩy mức chi hàng năm của Man City cho chân sút này từ 19,5 triệu bảng lên 26 triệu bảng. Tuy nhiên, sự gia tăng 6,5 triệu bảng này thực tế không đáng kể đối với Man City.

"Man City sẽ không bao giờ ký hợp đồng kiểu này nếu Haaland không cam kết tương lai lâu dài tại CLB", Pep Guardiola nói. "Đôi bên đều phải nhìn ra mặt có lợi, sau đó mới đi đến quyết định cuối cùng".

Trang Swiss Ramble chỉ ra rằng chi phí vận hành đội hình Man City hiện tại, bao gồm lương, thưởng, tiền bồi thường và các khoản khác, cũng chỉ ở mức 54% so với tổng doanh thu của CLB. Con số này ở mức an toàn và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của UEFA (dưới 70%).

Bên cạnh việc giữ chân Haaland, ban lãnh đạo Man City cũng tự tin duyệt chi hơn 200 triệu bảng nâng cấp đội hình trong tháng 1. Ở cả châu Âu hiện tại, không đội nào hào phóng như Man City. Vitor Reis (Palmeiras), Abdukodir Khusanov (Lens) và Omar Marmoush (Frankfurt) là những gương mặt chuẩn bị cập bến sân Etihad.

Thậm chí, nếu tìm ra nhân tố phù hợp, Man City còn có thể bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự để lấp vào khoảng trống của Rodri trước khi chợ đông đóng cửa.